Pueblo del Táchira celebra 411 del Santo Cristo de La Grita

Este viernes 6 de agosto se conmemoran 411 años de la aparición del Santo Cristo de La Grita y los feligreses rendirán veneración vía virtual por la pandemia por la covid-19.

Esta significativa celebración inició la noche del miércoles con una hermosa serenata, así lo informó el presbítero Jesús Mora Calderón, párroco de la Basílica del Espíritu Santo de La Grita.

El 03 de febrero de 1610, a causa del terremoto que destruyó la ciudad de La Grita, los frailes franciscanos se trasladaron a una aldea del municipio llamada Tadea. Iba entre ellos, un escultor que se distinguía más por su piedad que por sus vuelos artísticos. Se llamaba Fray Francisco. Aterrorizado con el terremoto que en pocos instantes redujo a polvo la población naciente, ofreció al cielo, dice la tradición, “hacer una imagen del crucificado, para rendirle culto especial y consagrarle la nueva ciudad”.

El Santo Cristo es una obra maestra tallada en madera de cedro, iniciada por Fray Francisco hace 411 años y terminada por los ángeles, en la capilla de los frailes Franciscanos en Tadea, aldea ubicada a pocos minutos de la ciudad del Espíritu Santo, acotó el presbítero.

“En la Basílica se permitirá la entrada momentánea a los feligreses, entrando por donde está ubicado el módulo de bioseguridad y saldrán por la otra puerta –por escasos minutos, para darles la oportunidad. Sin embargo, el llamado que estamos haciendo es a que sigan todas las actividades de manera virtual a través del canal en Youtube: Santo Cristo de La Grita”, dijo.

Calderón expresó, “le pedimos a los peregrinos el uso correcto del tapabocas, el distanciamiento social, lavado o desinfección de las manos, igualmente le exhortamos a que no asistan si alguno está enfermo, tiene sintomatología, por favor no se acerque a La Grita, no peregrine al Santo Cristo, puede ser peligroso, sino que peregrine en otro momento del año”, puntualizó.

Entre las actividades previstas se encuentran: el sábado 7 de agosto vamos a sacar a la 1 pm desde el Santuario Diocesano con la réplica del Santo Cristo, a recorrer toda la ciudad de La Grita para llevar también la imagen para todas aquellas personas que no puedan asistir y culminará en la Aldea Tadea.