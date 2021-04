Rehabilitan ambulatorio tipo I Santa Rosa de Agua en Maracaibo

El alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó el ambulatorio urbano tipo I Santa Rosa de Agua completamente rehabilitado y otorgó ayudas médicas a la población más vulnerable de ese sector de la parroquia Coquivacoa, el cual atenderá y favorecerá a 4800 familias de la zona.

“El presidente Nicolás Maduro nos pidió la recuperación de nuestro sistema de salud y la atención a todas las infraestructuras. Es lo que hemos venido haciendo desde el primer día de pandemia en la ciudad; transformar los 25 CDI y los 474 módulos de Barrio Adentro”, expresó el Alcalde durante el acto de entrega.

Destacó que se rehabilitaron 14 áreas, iluminación, instalación de 36 fluorescentes led y una lámpara de aplique, climatización, instalación de siete aires acondicionados de 12 mil BTU, reparación de uno de cinco toneladas y el servicio a tres unidades más.

La Dirección General de Infraestructura, de la mano de la Dirección de Mantenimiento de Infraestructuras de Salud coordinaron estos trabajos que incluyeron la impermeabilización de 400 metros cuadrados, la colocación de la cerca perimetral, una bomba de agua de 1 HP, señalética, así como la recuperación de tres camillas y 18 sillas. Adicionalmente, otorgaron un termómetro, un estetoscopio de Pinard, una cinta métrica, micronutrientes y anticonceptivos.

Por su parte, la directora de desarrollo social resaltó la puesta en marcha de los programas Salud Sexual y Reproductiva y Mamá y Bebé Sano, del plan Maracaibo para su Gente, para atender a 680 mujeres en edad fértil, 92 embarazadas y 135 lactantes en ese ambulatorio, donde además se cuenta con especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría, terapia respiratoria, rehabilitación oral, nutrición y dietética, entre otras.

Se donaron 81 lentes con fórmulas y monturas personalizadas, mediante el programa “Pa’ que vos veáis Maracaibo”, en alianza con ópticas privadas.

Níster Morán resultó beneficiado por su diagnóstico de carnosidad. “Trabajo por mi cuenta y no me alcanza el dinero para comprarlos. Estoy agradecido con el Alcalde por este gran gesto. Me siento muy complacido”, expresó.

De igual modo, fue concedida una ayuda técnica a Javimar Morán, quien llevaba años sufriendo al ver a su hijo de 7 años en una andadera muy pequeña para su tamaño. Su niño es paciente de mielomeningocele corregido y fue operado recién nacido. “Solo puede caminar con andadera, tenía una chiquitica desde que estaba pequeño. Le doy las gracias a Willy Casanova por este regalo”, manifestó.

La recuperación del ambulatorio forma parte de la intervención integral del corredor vial Santa Rosa de Agua, iniciada el 23 de febrero, con el impulso del plan Maracaibo Bella, a través de la Misión Venezuela Bella.