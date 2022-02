Táchira: Alertan sobre poca participación en vacunación de refuerzo

La autoridad única de la salud en el estado Táchira, Amelia Fressel alertó sobre la precaria participación de los tachirenses en la inoculación de la tercera dosis contra la covid-19 en la región, estima que solo un 4 por ciento, de aquellos que ya participaron en las dos primeras sesiones de inmunización han asistido a los centros a completar el proceso.

Fressel, destacó que junto al gobierno regional han promovido acciones que motiven a la comunidad regional a completar los pasos previstos por la Organización Mundial de la Salud para frenar la propagación del virus.

“Es irrisorio, las personas no quieren vacunarse, pero si quieren el tratamiento y resulta que el tratamiento y la vacuna son hechas en el mismo sitio (…) es algo ilógico que las personas se dejan llevar por comentarios que no tienen ningún fundamento (…) hago este llamado a conciencia para que acudan a recibir la dosis de refuerzo”, sentenció.

Acotó que, en el futuro, ante las nuevas medidas que pueda adoptar el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, no descarta la exigencia a todos los residentes en el país de las tres dosis contra la covid-19.

«Tal vez se solicite el carnet de vacunación para cualquier trámite», puntualizó.

Desconocimiento e inseguridad

Rosa Cárdenas, vendedora de una empresa de telas en la ciudad de San Cristóbal, asevera que no ha asistido a los centros dispuestos por el Estado para la inoculación de la tercera dosis por temor. Asegura que los comentarios de sus cercanos advierten sobre la posibilidad de colocarse” otro tipo de vacuna”, y no la misma con la que comenzó el proceso de inmunización.

“A mí me colocaron la vacuna rusa (Sputnik V) y cuando comencé a averiguar me dijeron que solo estaban vacunando la china (Sinopharm y Sinovac) por eso ni siquiera me acerqué al hospital (…) yo creo que con las dos que tengo estoy bien”, aseguró.

Sin embargo, entre el desconocimiento y la inseguridad que posee asegura que los casos más cercanos de la covid-19 se han presentado en su lugar trabajo, por lo que retomará las averiguaciones para completar el ciclo.

“Yo sé que se debe hacer todo el ciclo de vacunas completo (…) me da miedo que me coloque otra que no es, pero como no me quiero enfermar voy a buscar dónde me coloco el refuerzo (…) tiene que ser la vacuna rusa eso sí”, aclaró.

Apoyo y confianza en las autoridades

Víctor Carrero, transportista en el centro de la ciudad de San Cristóbal, desestimó cualquier comentario acerca de la “satanización” de las vacunas, y aseguró ser de los primeros en inocularse con la tercera dosis luego de la convocatoria por parte de las autoridades.

“Cuando tuve conocimiento de la dosis de refuerzo y del tiempo que debían tener las personas para colocarse averigüé rápidamente para visitar el centro donde me designaron la primera vez (…) con seis de haberme vacunado por primera vez me atendieron para darme la tercera dosis”, manifestó.

Carrero, insistió en que se deben mantener los controles de bioseguridad y escuchar a las autoridades de salud. “De nada sirve que tengamos las vacunas allá y creamos que con dos dosis ya estamos curados (…) hay que tener confianza en las autoridades y seguir paso a paso todos lo que nos digan (…) solo así erradicaremos el coronavirus del Táchira, destacó.