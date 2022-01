Trujillo celebra 157 años del bautismo de José Gregorio Hernández

Con motivo de celebrarse los 157 años del bautismo del doctor José Gregorio Hernández, la Diócesis del estado Trujillo realizó una misa solemne en el Santuario Dulce Nombre del Niño Jesús de Escuque, la cual fue presidida por monseñor José Trinidad Fernández Angulo.

El rector del Santuario de Isnotú presbítero José Magdaleno Álvarez recordó que hace 157 años, el 30 de enero de 1865, el beato José Gregorio Hernández Cisneros fue llevado a la pila bautismal del templo escuqueño por sus padres.

Indicó, que previo a la eucaristía, la población de El Alto de Escuque marchó hacia la iglesia con la reliquia del beato y desde el Santuario de Isnotú partió una cabalgata con la imagen del santo sentimental trujillano; sin embargo, debido a las recientes restricciones emanadas desde la Gobernación del estado debido al alza en los contagios por covid-19, “la actividad se redujo, sin perder el brillo solemne y festivo”.

Durante la celebración eucarística, monseñor Fernández bautizó a los niños de seis familias elegidas previamente, acompañado por el vicario general de la Diócesis, presbítero Rubén Delgado.

Comentó Álvarez que el obispo trujillano se mostró complacido de visitar y presidir la eucaristía, ahora como pastor propio de la diócesis. En la homilía exhortó a los presentes a descubrir el diáfano mensaje de la palabra de Dios, además reflexionó sobre las consecuencias de seguir el camino de Nuestro Señor Jesucristo.

Fueron bautizados niños de seis familias elegidas previamente

“No se puede pretender seguir fielmente a Jesús y no provocar, de alguna manera, la reacción, la crítica y hasta el rechazo de quienes, por diversos motivos, no pueden estar de acuerdo con un planteamiento evangélico de vida (…) Nos resulta difícil vivir a contracorriente. Nos da miedo ser diferentes (…) el dictado de la moda nos impone los gestos, las maneras, el lenguaje, las ideas, las actitudes y las posiciones de defender y si no la seguimos estamos fuera de época”, expresó monseñor Fernández.

Antes de culminar la eucaristía, la institución municipal dio lectura al decreto por el que se celebra con solemnidad el 157 aniversario del bautizo del beato trujillano y la declaración de visitante ilustre al pastor diocesano.

Después de la bendición final, el obispo acompañado de sus sacerdotes procedió a bendecir la capilla y la pila bautismal, sitio donde fue bautizado el beato.

Cabe destacar que en la misa solemne también participaron representantes de la Alcaldía y del Concejo Municipal de Escuque y el coro integrado por niños, jóvenes y adultos amenizó con sus bellos cantos la ceremonia religiosa.