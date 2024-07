Descubre con Netflix tu lado más espiritual y conecta con tu alma

Conectar con el espíritu es clave para mantener una vida saludable y, con intención de promover mejorías, Netflix incluye en su catálogo algunas sugerencias para lograrlo. Su intención: reducir el estrés diario a punta de entretenimiento.

La ley de atracción, el luto, la sanación, la existencia de multiversos, los viajes astrales y algunos cuestionamientos interiores sirven de excusa a estas producciones.

Una tendencia en alza, aupada por el interés de la gente de sentirse bien, mientras se descubre y corrige el problema desde el interior. O, en otros casos, conectadas a lo esotérico, místico e inmaterial.

Una oportunidad para descubrir la naturaleza de cada uno, buscarle sentido a la existencia para intentar entenderla, cambiarla o mejorarla echando mano a herramientas audiovisuales.

“The Midnight Gospel”

Esta serie, de tan solo una temporada, es capaz de llegar hasta lo más profundo de los corazones apelando a la nostalgia. Igualmente resulta graciosa, divertida y elocuente. Trata temas como la manifestación, el por qué de la vida, la muerte y la existencia.

El personaje principal de este animado es Clancy, quien tiene un simulador de universos a través del que viaja a diferentes planetas en donde se encuentra con circunstancias diversas. En cada universo elige qué forma va a tomar y qué ser vivo será su anfitrión en él, lo cual siempre es una sorpresa.

El simpático protagonista narra todas sus aventuras en su podcast. En la descripción oficial es descrito como un “podcaster cósmico”.

“Behind Her Eyes”

Miniserie de suspenso psicológico de seis episodios. Se disfruta de un solo tiro por lo fascinante de su trama.

Nada es lo que parece en esta historia donde la vida de una madre soltera cambia para siempre después de involucrarse en un triángulo amoroso con un hombre y una mujer tan distintos como interesantes.

Abróchate los cinturones, porque es retorcida, dramática y cargada de sueños lúcidos y viajes astrales.

“Sense 8”

Un grupo de ocho hombres y mujeres, de orígenes muy diferentes, se ven misteriosamente interconectados por la muerte de una mujer; tras el suceso descubren que tienen habilidades sensitivas y que todos nacieron el mismo día. Esto les permite comunicarse independientemente de sus idiomas, visitarse y ayudarse los unos a los otros de formas singulares.

Entre otras cosas, el romance y erotismo le pone bastante sabor a esta historia original de Netflix, cuyo elenco variopinto se hace amar y desear.

“The Goop Lab”

Junto a experto/as en distintas materias, la actriz Gwyneth Paltrow presenta métodos de sanación que trascienden lo convencional y se inclinan a lo espiritual en esta serie homónima a su marca de bienestar y belleza.

La acupuntura, el uso de sustancias regulado y otras dinámicas de diversa índole sirven de punto de partida para limpiar la energía o hacerle un cariñito al alma en este programa de telerrealidad original de Netflix.

“The OA”

Es una de las propuestas más arriesgadas de Netflix al valerse de la ciencia ficción, fantasía y lo sobrenatural de una manera tan particular. Es similar a “Behind Her Eyes” en el sentido de su misteriosa trama, que no se entiende si no se ve la serie completa.

El personaje principal es Prairie Johnson, una mujer intrigante y perseverante por la manera en que sobrevive a todas las circunstancias de su vida, como por ejemplo, el terrible accidente que la dejó ciega desde muy chica. A través de un extraño método, desarrolla la capacidad de viajar a otras dimensiones; habilidad que debe emplear para ayudar a seres queridos en peligro. A ratos es dolorosa, pero es en extremo curiosa e interesante. Tiene dos temporadas.

Sin embargo, hay que ponerle muchísima atención para entenderla, incluso mirarla una o dos veces más para entender los mensajes de cada giro y moralejas que deja la trama.