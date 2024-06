Jessica Alba triunfa en Netflix con ‘Detonantes’

Jessica Alba ha conseguido ubicar su más reciente filme, ‘Detonantes’ (Trigger Warning) en la cima de lo más visto en Netflix. Eso a pesar de la oleada de críticas negativas que recibió la producción, que debutó en la plataforma de streaming el pasado 21 de junio.

La película fue dirigida por la indonesia Mouly Surya, responsable de ‘Marlina and the Murderer in Four Acts’. La cinta, además, es el primer largometraje de Alba en cinco años.

La actriz estadounidense de ascendencia mexicana se inició en Hollywood con solo 13 años. Alcanzó la fama con la serie de TV ‘Dark Angel’ (2000-2003), creada y producida por James Cameron.

‘Honey’ (2003), ‘Sin City’ (2003), ‘Into the Blue’ (2005), ‘Machete’ (2010) y ‘The Veil’ (2016), son algunas de sus películas más exitosas. La artista, de 43 años, destacó también como Susan Storm/ La Chica Invisible de la dos primeras películas de ‘Los Cuatro Fantásticos’ (2005 y 2007).

‘Detonantes’, proyecto con el que Alba pretende crear una franquicia de acción para Netflix, le permitió a la intérprete cumplir un viejo sueño.

“Siempre quise ser Jason Bourne y siempre quise ser James Bond. Siempre quise ser el personaje principal de una novela de Tom Clancy. Pero siempre fueron escritos para hombres. Estar en una película de acción trepidante, y al mismo tiempo abrazar el lado femenino de esta mujer feroz, fue como hacer realidad un gran deseo”, comentó la artista al site de especializado Polygon.

Así va la trama

‘Detonantes’ sigue a la soldado de élite Parker, quien es comandante de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. La película la presenta en labores de servicio activo en Siria, país que deberá abandonar para regresar a su ciudad natal, Creation, tras ser informada de la repentina muerte de su padre (Alejandro De Hoyos).

Allí, además de tomar posesión del bar familiar que dirigía su papá, se reencuentra con su exnovio Jesse Swann (Mark Webber), quien ahora es el sheriff del lugar; así como con el violento hermano de este, Elvis (Jake Weary) y el padre de ambos, Ezekiel Swann (Anthony Michael Hall), quien es un influyente senador.

Convencida de que la muerte de su padre es como mínimo sospechosa, Parker inicia una investigación que la lleva a descubrir una peligrosa red de corrupción que incluye tráfico de armas y terrorismo local, y que involucra a políticos y autoridades locales.

A partir de ahí, Parker no encuentra más opción que armarse hasta los dientes y hacer gala de todas sus habilidades de combate y en el manejo de cuchillos (su especialidad), para desenmarañar el caso y vengar la muerte de su padre.

Por las mujeres y la comunidad mexicana

Además de su historia de acción y venganza, ‘Detonantes’ también busca reivindicar el rol de las mujeres y de los latinos en un género que casi siempre los presenta como villanos.

“Para nosotras (ella y la directora) esta película fue una retaliación definitiva por todos los estigmas y estereotipos que se le atribuyen a las mujeres, y ciertamente a la comunidad mexicoamericana y latinos en general, y a cómo se les ha representado históricamente”, señaló al citado medio.

Cortesía Netflix

“Fue agradable convertir en héroe a la persona menos evidente para la gente del pueblo. Alguien a quien los corruptos de la ciudad subestimaron y socavaron su poder. Tener una heroína como ella, pensamos, es realmente inspirador”, agregó Jessica Alba sobre su personaje.

Como en los 80

‘Detonantes’ se presenta como una típica película de acción de los años 80, con una buena dosis de drama, adrenalina al máximo y algo de denuncia social.

La historia ofrece también la versión más guerrera de Jessica Alba, quien reparte golpes y cuchilladas a diestra y siniestra. Ella, de hecho, es quien domina el filme en cuanto a presencia e historia.

Cortesía Netflix

En el ámbito del entretenimiento puro, la película cumple su cometido en 106 minutos de acción incesante, gracias a una investigación policial repleta de misterios y a las escenas de persecuciones y peleas.

Sin embargo, esta parte no esconde las fallas de la cinta en cuanto a guion y narrativa, en ambos casos por falta de originalidad y riesgo. De hecho, los giros de la trama resultan bastante predecibles, por lo que la producción termina siendo intrascendente.

En cuanto a las actuaciones, en general son sólidas, pero de poca o ninguna profundidad. Esto se nota incluso con la protagonista, que cumple en lo físico, pero a quien le falta desarrollo emocional.

Cortesía Netflix