Netflix ironiza sobre masculinidad tóxica en ‘Todo un hombre’

“Cuidado con el ego masculino. Si no se vigila, es capaz de todo tipo de estragos”, comentó el showrunner David E. Kelley (‘Ally McBeal, ‘Big Little Lies’) al portal Tudum sobre ‘Todo un hombre’, su nueva miniserie. La producción es uno de los recientes éxitos de Netflix, donde ha logrado mantenerse en el top 10 desde su estreno, el pasado 2 de mayo.

Protagonizada por Jeff Daniels (‘The Newsroom’), ganador de dos premios Emmy, la ficción tuvo 28 millones de horas visionadas junto a 6.3 millones de reproducciones en su primera semana, según cifras de la popular plataforma de streaming.

Cabe destacar que ‘Todo un hombre’, cuyo título original es ‘A Full Man’, está basada en la extensa novela satírica homónima (tiene más de 700 páginas) del estadounidense Tom Wolfe (1930-2008), uno de los artífices del llamado Nuevo Periodismo. El libro se publicó el 12 de noviembre de 1998 y fue su segunda incursión en la ficción.

Además de Daniels, la producción también cuenta con actuaciones estelares de Diane Lane, Bill Camp, Lucy Liu, Tom Pelphrey, Aml Ameen, Chanté Adams y Sarah Jones, entre otros.

Cortesía: Netflix

Esto es lo que cuenta

Estructurada con una narrativa circular, ‘Todo un hombre’ inicia con su protagonista, el magnate inmobiliario de Atlanta Charlie Croker (Daniels) tendido al lado de una cama. Su voz en off comenta: “No lo digo como una crítica; quizás lo haga. Pero, cuando mueras, ¿la gente se dará cuenta? Cuando yo me vaya habrá muchos recuerdos sobre mí (…) Una persona necesita vivir con fuerza, si no, ¿cuál es el punto? Al final del día, un hombre tiene que sacudir sus pelotas”.

De allí, la historia retrocede a los 10 días previos a ese momento, sumergiéndose en una sátira sobre la masculinidad tóxica, el ejercicio del poder, la avaricia y la ambición desmedida de Croker y un grupo de hombres enfrentándose entre sí por dominar el mundo, acumular poder y dinero, y hacer gala de que en ese ambiente solo triunfa el más fuerte.

La trama en este flashback inicia con la lujosa y concurrida fiesta del 60 cumpleaños de Croker, en la que tiene una destaca aparición la cantante canadiense Shania Twain y donde el protagonista se pavonea ante sus invitados.

Tom Pelphrey y Bill Camp como Raymond Peepgrass y Harry Zale. Cortesía: Netflix

800 millones de dólares

Pero todo cambia al día siguiente, cuando su banco lo convoca a una reunión para poner de manifiesto que está al borde de la bancarrota. Ante la escandalosa deuda que tiene (les debe más de 800 millones de dólares), es improbable que consiga devolver el dinero de inmediato, por lo que sus bienes van a comenzar a ser embargados. “La fiesta se acabó”, le dicen, algo que él se niega siquiera a considerar.

En su periplo por salvar su imperio, se cruza con un abogado brillante, el alcalde de Atlanta y un joven negro encarcelado, entre otros, a través de los cuales se exploran temas como el racismo, el populismo, la corrupción desmedida y la impunidad de los ricos y poderosos.

“’Todo un hombre’ pone en cuestión, precisamente, esa capacidad innata de destrucción que parece caracterizar la virilidad, tal y como la conocemos en la sociedad contemporánea actual en los grupos de gran poder adquisitivo”, destaca el portal español HobbyConsolas.

Scott Daniel Johnson y Jon Michael Hill (Conrad Hensley). Cortesía: Netflix

Seis partes

‘Todo un hombre’ está estructurada en seis episodios: 1-Alforjas, 2-Una derrota aplastante, 3-La ruina, 4-Tic tac, 5-La hora de la verdad y 6-El día del juicio. El más corto de estos tiene una duración de 38 minutos, mientras el más largo llega a los 49 minutos.

Destacada como el intento de Netflix por atraer a la audiencia que seguía la exitosa serie ‘Succesion’ (HBO), la ficción recibió críticas variadas en las que muchos destacaron que falla a la hora de intentar reproducir el humor negro, la sátira y la complejidad del material original.

Otros destacan que a pesar de haber simplificado la historia de Wolfe, el drama consigue enganchar. Además de eso, Jeff Daniels hace gala de su rango actoral como el arrogante, obsesivo y exhibicionista Charlie Croker, un personaje al que no pocos asocian con Donald Trump y que llevará a quedarse en la historia solo para ver su caída en desgracia.

Lucy Liu como Joyce Newman. Cortesía: Netflix

Un poco de humanidad

Con relación a esto, Daniels contó que dar vida a un personaje tan complejo fue “desafiante, divertido y complicado” para él.

“Hay una especie de principio básico en la actuación que plantea que si interpretas a un villano intentas encontrar algo bueno en él, y si interpretas a un héroe, buscas un par de debilidades. Y eso hice con Charlie; no está ahí en el primer episodio o en el segundo, seguro. Ahí él está cegado por su propia idiotez, ignorando a cualquier persona o cosa que le rodea y centrándose solo en él”, señaló al site especializado ScreenRant.

“Pero llega a eso. Creo que David mejoró al libro en eso. Al final, guio a Charlie hacia un poco de humanidad”, apuntó al referido medio.

Evan Roe (Wally Croker), Jeff Daniels (Charlie Croker) y Sarah Jones (Serena Croker). Cortesía Netflix