Netflix propone un julio de emociones fuertes

El mes de julio ya esta aquí y con él nuevos estrenos se suman al catálogo de Netflix. Acción, comedia, romance, historias juveniles y más serán el fuerte del servicio de la N roja para sus abonados. Descubrimos lo que llega de bueno.

“Cobra Kai”

Puños, patadas y otras maniobras de karate arriban nuevamente a Netflix desde el próximo 18 de julio con el estreno de la sexta temporada de la “Cobra Kai”. El drama deportivo con atrevidos tintes de comedia da continuidad a la saga ochentera de películas “The Karate Kid”. Con personalidad propia, eso sí.

Por desgracia para los fans del programa, en esta ocasión el gigante del streaming distribuirá la última tanda de episodios en tres partes. La segunda llega el 28 de noviembre y la tercera fecha está por definirse, pero será en 2025 según el adelanto. En total son 15 episodios en lotes de cinco.

La serie tiene excelente puntación en portales especializados (8.5/10 en IMDB y 94%/100 en Rotten Tomatoes).

“Élite”

Este drama juvenil español supo arraigarse al servicio de streaming al ser una de sus propuestas originales más longevas pero, finalmente, quienes lo siguen descansarán. Y es que queda poco para saber el destino final de Las Encinas y sus acaudalados y polémicos estudiantes.

El adelanto promete erotismo, romance, drogas y melancolía, condimentos esenciales del proyecto desde sus inicios. Pese a la baja de casi todos los personajes originales, los clips de adelanto confirman que Omar se quedará para vestir santos y que regresa su hermana Nadia.

“Sweet Home”

Esta aterradora saga coreana le da la estocada final a su historia el próximo 19 de julio. A juzgar por su adelanto, el caos apocalíptico que rodea la trama se mantiene aunque asoma un gran final.

En el universo de “Sweet Home” sus personajes intentan, sin éxito en su mayoría, aferrarse a su humanidad, pero terminan mutando en monstruos. Pese a ello no todo es malo, pues esta condición parece necesaria para sobrevivir en ese mundo de fantasía.

“El límite entre humanos y monstruos se desdibuja, y llega el momento de tomar una difícil decisión. El choque entre posturas desata una lucha desesperada”, destaca la sinopsis oficial para su tercera temporada.

“El Decamerón”

En esta producción sus protagonistas, nobles y sirvientes, se internan en una prestigiosa villa para escapar de la peste negra en el siglo XIV. Es completamente nueva y al ver el tráiler de Netflix es evidente que hay comedia en su historia.

Sin embargo, igualmente hay escenas que adelantan erotismo y sangre.

“Superdetective en Hollywood: Axel F.”

El detective Axel Foley regresa a sus andanzas tras décadas fuera de servicio. Se trata de la continuación de las películas del susodicho como personaje principal, cuya primera entrega vio luz en 1984. Promete ser una vuelta de tuerca explosiva y divertida.

Fresco, como una lechuga, regresa Eddie Murphy a este proyecto. Sin embargo, pese a no aparentar 63 vueltas al sol, el norteamericano no quiso saber nada de escenas de alto impacto. En entrevista con The Hollywood Reporter admitió: “Yo estaba como ‘no me llamen a menos que vayan a ofrecerme lo mismo que a Morgan Freeman'”.

En esta oportunidad, Foley regresa a Beverly Hills al enterarse de que la vida de su hija está peligro. La película entra en Netflix hoy miércoles 3 de julio.