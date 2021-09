Chiquinquirá Delgado cuenta por qué sus chocolates son “saludables”

La presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado hizo realidad un sueño al lanzar su propio chocolate: Kira, un producto que según ella se diferencia de todas las presentaciones que hay actualmente en el mercado.

“Siempre he sido amante del chocolate, pero me costaba encontrar alguno que fuese saludable y amigable con mi estómago. Todos los que comía me caían mal, tenían leche, azúcar, gluten. Y pues me di a la tarea de crear uno pensando que hay mucha gente que quizás le pase lo mismo que a mí”, dijo la exreina de belleza en el programa “Despierta América”.

“Y encontré a la aliada perfecta, una persona que tiene 20 años haciendo chocolate y que hace uno delicioso aquí en Miami, y le dije: ‘por qué no hacemos un chocolate saludable, y además le agregamos antioxidantes, vitaminas, colágeno, que tenga un plus, y lo logramos”, contó Chiquinquirá Delgado durante la entrevista.

