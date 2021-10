Facebook, Instagram y WhatsApp levantan tras 6 horas sin servicio

Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger retornan gradualmente operaciones tras una caída mundial de más de 6 horas, un incidente sin precedentes para el grupo de California que afectó a usuarios de más de 45 países.

La familia de aplicaciones de Facebook esencialmente “desapareció” de Internet durante más de 7 horas después de un problema en sus rutas online que impidió a los usuarios acceder a los sitios, según Cloudflare, una empresa de seguridad de sitios web, según un dato de la AFP.

Facebook no dijo qué pudo haber causado la interrupción, que comenzó alrededor de las 11:40 am ET y aún no se solucionó más de seis horas después. La empresa se disculpó y agradeció a sus usuarios por soportarlo. Pero arreglarlo no fue tan simple como accionar un interruptor proverbial. Para algunos usuarios, WhatsApp estuvo funcionando durante un tiempo, luego no. Para otros, Instagram funcionaba, pero no Facebook, etc.

Matthew Prince, director ejecutivo del proveedor de infraestructura de Internet Cloudflare, tuiteó que “nada de lo que vemos relacionado con la interrupción de los servicios de Facebook sugiere que fue un ataque”. Prince dijo que la explicación más probable fue que Facebook se desconectó por error de Internet durante el mantenimiento.

Facebook no respondió a los mensajes para comentar sobre el ataque o la posibilidad de actividad maliciosa.

La interrupción se produjo el mismo día que Facebook le pidió a un juez federal que desestimara una demanda antimonopolio revisada en su contra por la Comisión Federal de Comercio porque enfrenta una fuerte competencia de otros servicios, destaca la AP.

La firma de monitoreo de Internet con sede en Londres Netblocks señaló que los planes de Facebook para fusionar sus plataformas, anunciados en 2019, habían generado preocupaciones sobre los riesgos de tal movimiento. Si bien dicha centralización “le da a la compañía una visión unificada de los hábitos de uso de Internet de los usuarios”, también hace que los servicios sean vulnerables a puntos únicos de falla, dijo Netblocks.

Pérdidas millonarias

La fortuna del consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, se vio reducida este lunes en unos 5.900 millones de dólares tras una mala sesión en Wall Street en la que la red social, afectada por un escándalo sobre sus prácticas poco éticas y por una interrupción mundial de sus servicios, cayó cerca de un 4,9 %, destaca EFE.

Según cifras de Forbes, este descenso supone que la fortuna de Zuckerberg haya quedado en 117.000 millones de dólares, lo que lo relega al sexto puesto de las personas más ricas del mundo.

En las últimas horas, la empresa de tecnología quedó en el ojo de la tormenta después de que el diario The Wall Street Journal publicara una serie de artículos en base a informes internos de Facebook con resultados escandalosos.

La situación se ha visto agravada después de que la informante responsable de filtrar los documentos a la prensa, la exempleada de Facebook Frances Haugen, de 37 años, diera este domingo una entrevista al popular programa televisivo estadounidense “60 Minutes”.

Haugen, que renunció en abril pasado a su puesto en el equipo encargado de proteger los procesos electorales en la red social, explicó en esa entrevista que durante su tiempo en Facebook se sorprendió por la falta de voluntad por parte de la empresa para solucionar problemas que estaban causando daño a los usuarios, y de los que la firma tenía constancia, pues siempre primaba el criterio del beneficio empresarial.

Los documentos internos determinan que Instagram es perjudicial para los usuarios más jóvenes, y especialmente “tóxico” para las adolescentes, ya que “agrava” los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal. /AGENCIAS