“Fast & Furious 10 y 11” se rodarán juntas por esta razón

“Fast & Furious 10 y 11” serán grabadas de forma conjunta, para garantizar que el tiempo de espera para el final de la saga sea más corta.

Falta poco para darle el punto y final a la historia de acción con Vin Diesel a la cabeza. Según reveló el actor Tyrese Gibson, quien da vida a Román, en medio de la promoción de la novena entrega se dio a conocer que las próximas cintas funcionarán como un final de dos partes.

“Definitivamente he hecho algunas preguntas sobre la 10 y la 11. Se ha confirmado que vamos a rodar de forma consecutiva, lo que es interesante. He oído que vamos a pisar muchos continentes entre las dos. No puedo decir dónde, pero muchos”, aseguró el intérprete.

