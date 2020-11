Guanipa, 110 años

Una mañana me calcé mis guachicones blancos, metí franelas y shorts en un pequeño maletín deportivo –parecía un atleta- y salí para el estadio nacional Brígido Iriarte de Caracas a representar al estado Anzoátegui en los juegos nacionales juveniles. Entonces estudiaba en el liceo Guanipa, pero ya desde el año anterior el profesor Juan Facendo me entrenaba en las canchas del Briceño Méndez. Esa función la compartía con Edgar Solórzano, profesor en El Tigrito. Después dejé la pista y el campo y me metí en el espacio libre y abierto de las letras. Seguí llevando el nombre de San José de Guanipa, pero ya no en la franela, sino en la contraportada de los libros que empecé a escribir y que hoy pasan de 25 títulos.

Por los morichales del río Tigre me asaltó la poesía. El atardecer de la sabana me interrogaba días tras día. El perenne cabeceo de los balancines me alertó de presencias foráneas. Mi pueblo estaba casi equidistante de las aguas del mar Caribe al norte y el Orinoco al sur, río que me trajo a mis padres desde la Guayana profunda. Éramos un cruce de culturas, las ancestrales de los kariñas y todas las que, tras el petróleo, llegaron de Margarita, el Zulia, el delta del Orinoco y más allá. Cuando aprendí a balbucir el español, ya hablaba un margariteño musicalizado por los vientos y chaparrales de la mesa de Guanipa.

Sabiendo todo esto, uno sigue buscándose. Es el viaje a la semilla, en letra y solfa, de Alejo Carpentier. O el viaje al amanecer, en Mariano Picón Salas. Por eso hurgué en los escritos de cronistas de mi pueblo, como Rosauro Caraballo o Dionel Martínez, hasta los estudiosos del estado Anzoátegui desde distintas disciplinas, como monseñor Constantino Maradei, el historiador Leonardo Rodríguez o el geógrafo Marco Aurelio Vila. Las coplas de los caminos me enseñaron otras formas de aprender.

Yo supe del rumor del río y sus crecidas. En manos del alcalde y amigo, general Francisco Belisario Landis, puse un pregón navideño para recordar a mis paisanos y sus paisajes con una sonrisa. Al Toro de Guanipa, Rubén Herrera, le entregué unas guanicoplas para que les pusiera tono. Así, en medio de una pandemia y con mi Patria bloqueada, celebramos los 110 años de San José de Guanipa, El Tigrito de siempre, luchando y cantando.

