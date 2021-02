Ilenia Medina: La Unión Europea tiene que devolver los activos a Venezuela

Durante la discusión sobre el acuerdo para rechazar a las nuevas medidas sancionatorias , injerencistas y unilaterales, impuestas por la Unión Europea, la diputada Ilenia Medina, solicitó que desde la Asamblea Nacional se solicite al Ejecutivo Nacional declarar persona non grata a Isabel Brilhante Pedrosa, jefa de la delegación del grupo europeo en Venezuela.

Destacó que esta instancia irrespeta la autodeterminación del país, de forma ilegal y arbitraria, violando e irrespetando incluso la Constitución Nacional. “Inventan 19 nuevas medidas sancionatorias determinadas a crear fisuras dentro de la nación.Devuélvanle los activos a Venezuela, eso es lo que tienen que hacer”, sentenció la diputada Medina.

A su juicio , es imprescindible solicitarle al Ejecutivo Nacional que revise el acuerdo mediante el cual el gobierno autorizó la apertura de una oficina de la Unión Europea en Venezuela. “Eso es un grupo regional, y sus normativas solo competen a sus países miembros. No existe en Europa oficinas de Unasur, el Alba o PetroCaribe… por qué aceptar esa oficina que además desconoce la carta de Naciones Unidas, irrespeta nuestra Carta magna y la soberanía del pueblo. Conspiran contra Venezuela y encima le abren la puerta a los prófugos de la justicia, los apoyan y exaltan las sanciones y el bloqueo, son socios en el delito, porque son crímenes de lesa humanidad, violentando no solo el derecho internacional, sino que maltratan a toda la población. Ese doble rasero de la Unión Europea debe ser revisado, de qué modelo democrático hablan… qué hizo España cuando el pueblo de Cataluña implementó un referendo, ? maltrataron al pueblo. Dos años de condena le impusieron al cantor Pablo Hasen”.

El acuerdo de la Asamblea Nacional fue leído por la diputada Medina y en el cual la AN repudia las injerencistas medidas de la Unión Europea y pide incorporar declarar persona non grata Isabel Brilhante Pedrosa y solicitar al Ejecutivo Nacional para que en uso de sus atribuciones proceda a la ejecución de esta declaración y sacar del territorio nacional a su representante, por su grosera y sistemática violación injerencista. Asimismo insistió en la necesidad de hacer un llamado a la UE realizar una rectificación “de su arrogante política intervencionista no solo violan el derecho internacional sino por apoyar crímenes de lesa humanidad”.