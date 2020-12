Oposición hecha el resto rumbo a las parlamentarias del 6-D

La candidata a la Asamblea Nacional (AN) por el Movimiento Al Socialismo (MAS), María Verdeal, afirmó que la organización política en la cual ella forma parte jamás abandonará la ruta electoral pautada en la agenda en el país, como vía democrática que tienen todos los venezolanos en cuanto a ejercer el derecho al voto, refiere VTV.

En la rueda de prensa realizada en las instalaciones del MAS en Caracas, Verdeal anunció que la opción representada por la aspirante al parlamento de Cambiemos Movimiento Ciudadano, Iris De Franca, se une con el candidato, Alonso Medina, que pertenece al circuito de Los Altos Mirandinos en la tarjeta del MAS. “Soy parte de ese circuito y he estado toda mi vida. Me siento orgullosa de haber logrado la unificación de los sectores democráticos”.

Destacó que el MAS continúa evaluando e insiste en disminuir la división en la oposición venezolana, de esta manera avanzar para las próximas elecciones que se efectuarán en el 2021.

“En el MAS desde que comenzamos el proceso de construcción de una opción plural para el 6 de diciembre, insistimos en la necesidad de la unión de todos los factores democráticos que estamos participando en estas elecciones parlamentarias”, recalcó.

Cambiemos

En la ciudad de Caracas Timoteo Zambrano secretario general del partido Cambiemos ofreció rueda de prensa y juramentó a los defensores del voto del distrito capital.

En la actividad estuvieron presentes por Cambiemos el secretario nacional de organización Francisco Matheus, los candidatos por el circuito de Caracas , Edgar Leoni , Carmen Omaira Arismendi, Mauricio Gutiérrez y por la Alianza democrática ,Johel Orta Copei y Luis Augusto Romero por Avanzada Progresista.

Zambrano expresó que la mesa de diálogo nacional ha creado las condiciones para que hoy tengamos un nuevo CNE que es confiable “tenemos un nuevo sistema electoral que permitirá equilibrio en la representación de diputados en el parlamento ,respondiendo así al principio federal establecido en la constitución “.

Insistió el dirigente que el actual órgano rector electoral cuenta con un vicepresidente y un rector principal de oposición para garantizar elecciones transparentes.

Aseguró que” las elecciones permiten superar el conflicto, por eso les digo a los venezolanos que ejerzan su voto por el candidato de su preferencia, resolveremos nuestras diferencias votando”.

Manifestó que durante la gira “Cambiemos Venezuela ” recorriendo varios estados del país los venezolanos han expresado que quieren un cambio , que desean resolver los conflictos de manera pacífica.

En cuanto a la comunidad internacional y la situación venezolana , señaló que se implementara un plan concertado entre todos los factores que hagan vida en la nueva AN, durante los 100 primeros días para estabilizar las instituciones, los servicios públicos y la economía de Venezuela .

En cuanto a la participación de la población en los comicios afirmó “será exitosa porque vamos a transformar al país , transitando la ruta democrática”puntualizo. / Nota de Prensa.

https://twitter.com/TimoteoZambrano/status/1333834304850440194?s=20

Alvarado: Debemos trabajar unidos para la reactivación del turismo en el país

En los próximos 6 días tenemos una puerta para salir adelante, una nueva opción política de reconstrucción y unión de los venezolanos”, están fueron las palabras del secretario general nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado durante una asamblea de ciudadanos en el municipio Díaz en estado Nueva Esparta.

Luego de recorrer 23 entidades del país, Alvarado conjuntamente con la directiva copeyana, este lunes llegó en el “Autobús de la Esperanza” a esa tierra oriental para culminar su gira nacional denominada “La Pelea es Votando” con miras a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.

Durante su intervención, resaltó la importancia del estado Nueva Esparta, por su potencial turístico, “tenemos que trabajar para que la isla de Margarita sea nuevamente la primera opción turística de Venezuela y el Caribe”, enfatizó.

Por tal sentido, exhortó a todos los sectores que hacen vida en el país, en especial a los representantes de las distintas organizaciones políticas a unirse a la militancia copeyana, con único propósito de trabajar por la reactivacion turística y productiva del país, además de la restitución de la democracia.

El también próximo diputado de la Asamblea Nacional (AN) resaltó el compromiso de los Democrátas Cristianos por el cambio que pide a gritos los ciudadanos, “colocamos nuestra tarjeta al servicio de los venezolanos”, subrayó.

Ante esto, invitó al pueblo de Nueva Esparta a mantenerse firme en el compromiso de tener una mejor Venezuela, invitándolos a acudir a las urnas electorales el 6D de manera cívica y masiva a ejercer su derecho constitucional del voto.

Caminata en Oriente

El secretario general nacional de Copei, Juan Carlos Alvarado, la directiva copeyana, acompañados de la militancia Democráta Cristiana de Nueva Esparta realizó un recorrido por el sector de Punto de Piedra, llevando un mensaje de compromiso a los habitantes.

Asímismo, el dirigente político aprovechó el contacto directo con los vecinos para recordarles la importancia de sufragar el próximo 6D, ya que a su juicio, la “abstención” no es salida a los problemas que Venezuela atraviesa hoy día.

La caminata culminó con una concentración verde, en las adyancencias del Terminal de Ferrys.

José Gregorio Correa: El 6D habrá un reseteo de la política

El diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección, José Gregorio Correa reiteró su llamado a la sociedad a defender su derecho al sufragio este domingo en los comicios legislativos.

Correa apuesta al voto como única salida para superar la crisis y bajo el entendimiento entre venezolanos. “Yo no me anoto en salidas de fuerza, no me anoto en golpes de Estado”, reseñó Globovisión.

“Estas no son elecciones que convocó Maduro, ni nadie, son unas elecciones que están previstas en el ordenamiento constitucional”, señaló.

Cuestionó los llamados a la abstención y acotó que quedarse en casa no dará respuesta a las demandas de la población. “La otra opción es quedarse en casa y el día lunes ¿qué hago?”.

En entrevista concedida a una entrevista radial, Correa señaló viable establecer un poder Legislativo que pueda consensuar. “Yo quiero un Parlamento donde pensar distinto no sea un delito”.

Dijo que la tarea de la Asamblea Nacional será reconciliar al país. //Nota de Prensa.

Luis Parra: Estamos ofreciendo un nuevo liderazgo al país

El presidente de la Asamblea Nacional, Luis Parra, visitó la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, para acompañar a los candidatos de la plataforma Venezuela Unida en una caminata por un sector popular de la ciudad. En el evento, el parlamentario, manifestó que la propuesta de la organización política plantea una nueva alternativa frente a los sectores tradicionales.

“Una nueva forma de hacer política, a la que si le importen los problemas de la gente. De abajo hacia arriba, por eso, la plataforma Venezuela Unida está presentando candidatos de carne y hueso en todo el país, líderes de comunidades, de sectores, gente que representa el sentir de nuestro pueblo” expresó Parra.

Alianza Democrática

La juventud de Acción Democrática desbordó las calles de Caracas para llevar un mensaje al pueblo venezolano y al Consejo Nacional Electoral (CNE) de cara a las elecciones parlamentarias de este próximo 6 de diciembre.

Desde Sabana Grande un grupo de jóvenes liderados por la Secretaria Juvenil Nacional de Acción Democrática, Anyelith Tamayo, hicieron un recorrido hasta la sede del referido ente electoral, en Plaza Venezuela, donde hicieron entrega de un documento.

“Esto es un mensaje para los personeros del Gobierno, un mensaje para esas personas que llaman a la abstención y tienen un gobierno de guachafita. Aquí está una juventud que no se rinde. Aquí está una juventud echada para adelante y que va a participar el 6 de diciembre y en todos los procesos electorales” comentó Tamayo.

Lo entregado ante el CNE fue una carta de compromiso, donde los jóvenes venezolanos se comprometen con la democracia venezolana, refirió Golobovisión.