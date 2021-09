Para qué la 76° Asamblea General de la ONU

Inicia el segmento de Alto Nivel del 76 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde el 21 al 27 de septiembre. En esta oportunidad se evaluarán varios temas, tales como la pandemia del Covid-19, el cambio climático. Además, se conmemorará el 20º aniversario de la Declaración de Durban: y se realizará una Reunión de alto nivel para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

Covid-19 & Pobreza mundial:

La ONU sigue sin dar prioridad al peor virus que arrastra millones de vida, “El virus del hambre”, mientras que con la actual Pandemia siete personas mueren cada minuto, y por hambre son 11 las personas que fallecen por minuto. ¿Cómo se puede aceptar que la fortuna de las 10 personas más ricas del mundo aumentaran a 413.000 millones de dólares en 2020?. Según las Naciones Unidas 413.000 millones de dólares es cantidad suficiente para financiar 11 veces la totalidad de su asistencia humanitaria.

La pandemia del Covid-19, hasta la fecha, ha matado a 4,5 millones de seres humanos, una cifra demoledora, además de las consecuencias terribles que la misma trajo al mundo, mayor pobreza, mundo más desigual, desempleo, entre otras calamidades. Según el Informe de la OXFAM de 2021, el desempleo masivo y las alteraciones en la producción de alimentos han provocado que el precio de los alimentos se dispare un 40%. A pesar de todo esto, el gasto militar aumentó en 51.000 millones de dólares.

¿Cómo se puede permitir que el 1% de la población más rica posea el doble de la riqueza que suman 6.900 millones de personas?, Que casi la mitad de la población mundial (3.400 millones de personas), viva con menos de $5,50 al día. Que cada año 100 millones de personas en todo el mundo se suman a la pobreza ¿Por qué el virus no hizo de los sistemas de gobiernos más humano? Para la OXFAM la crisis del Covid-19 verificó la fragilidad colectiva y la incapacidad del sistema económico existente de resolver los problemas de la humanidad, porque es un sistema profundamente desigual. ¿Será que se hará en la ONU un planteamiento justo de la necesidad de cambiar el sistema económico imperante?.

Discriminación en el mundo

¿Qué estamos haciendo para hacerle frente a la discriminación racial que padecen pueblos del mundo? La discriminación inicia con el rechazo por el color de piel, procedencia, estatus económico, creencia religiosa, género y hasta la preferencia sexual.

De acuerdo a la ONU, más de un tercio de la población afroamericana en Estados Unidos había sufrido algún tipo de discriminación; y los crímenes de odio racial siguen contando con la permisividad del Estado. Así mismo, afirmaron que tanto la afrofobia como la discriminación racial persisten en ese país. En 2016, el Centro de Investigación Pew de Estados Unidos mostró a través de un estudio poblacional que en ese país el 70% de la población afroamericana y el 52% de la población latina habían sufrido algún tipo de discriminación. En 2018 esa nación presentó un incremento de 182% en términos de discriminación racial, de acuerdo con el informe la Liga Antidifamación.

Al camino de la discriminación abonan en su propagación las campañas discriminatorias de las supremacías blancas en las naciones y los movimientos populistas nacionalistas, una problemática que ha traspasado el territorio estadounidense, avanzando en Europa y otras partes del mundo.

Desarme nuclear y la ONU

El intento de desarme nuclear y la puesta en marcha el “Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares” firmado en 1968 ha sido uno de los mayores fracasos de las Naciones Unidas. El Comandante Fidel Castro nos alertaba que solo hacía falta el lanzamiento de 100 ojivas nucleares para acabar con el mundo, pero lo cierto es que en el mundo existen muchas más ojivas nucleares.

De acuerdo al último Informe publicado por el “Instituto Internacional de Estocolmo para la Paz”, en total se contabiliza la existencia de 13.080 ojivas nucleares, de las cuales 3.825 se encuentran activas y desplegadas en el mundo. El Informe señala que son son Estados los que tienen armas nucleares (Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Paquistán, Israel y la República de Corea Democrática y Popular). Sin embargo son Estados Unidos y Rusia los países que poseen más del 90% de las armas nucleares, y actualmente se encuentran desarrollando programas de modernización de sus ojivas nucleares, sus instalaciones, sistemas de lanzamiento de misiles y de aviones. También, en ese camino de la modernización se encuentra China, Corea Democrática y Popular, India y Paquistán. El Reino Unido por su parte revirtió su política de reducción del arsenal nuclear y elevó en el 2021 la producción de estas armas. La pregunta es ¿Cómo se puede evaluar el desarme nuclear cuando la tendencia es a lo contrario?.

Deudas de la ONU con los pueblos

Las deudas de la ONU con los pueblos siguen intactas, guerras, conflictos sin resolver, falta de igualdad entre las naciones, carencia de seguridad internacional, así como el irrespeto a la soberanía, independencia, autodeterminación de los pueblos se encuentran a la orden del día en el ámbito internacional.

Para muchos analistas el sistema de Naciones Unidas se encuentra al servicio de los más poderosos, de no ser así entonces ¿cómo explicar que desde la ONU se aplicó una zona de exclusión aérea en Libia sin pruebas concretas de ataques a la población civil y aún contra Israel no se ha aplicado alguna medida militar, siendo público y sistemático los ataques aéreos contra la población civil Palestina y las masacres? ¿Cómo ignorar que Estados Unidos inició una guerra contra Afganistán e Irak sobre la base de falsos pretextos, llevando una situación de caos en esas naciones y no se activa una acción colectiva frente a las perturbaciones a la paz y seguridad de esos pueblos? Además ¿cómo entender que aun cuando Estados Unidos mantiene la intervención en Siria, se apoya de los grupos terroristas y toma el petróleo del suelo sirio, no se activa la ONU para actuar al respecto? Así mismo nos preguntamos ¿Por qué la ONU no actúa frente a la inhumana medida unilateral de Estados Unidos con efectos devastadores contra la población venezolana que tiene como objetivo derrocar al gobierno legítimamente constituido del Presidente Nicolás Maduro?

Las Naciones Unidas deben declararse en emergencia total y con ello debe activar un mecanismo de incesante lucha para que se respeten los principios y normas establecidos en la Carta de la ONU y las normas que regulan las Relaciones entre los Estados. Preservar la igualdad, la independencia, el respeto a la soberanía y DDHH deben ser tarea primordial de la Organización, con ello se estaría saldando la promesa de la ONU a los pueblos de lograr la verdadera paz y seguridad internacional.