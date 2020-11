Preguntas en “el simulacro” de consulta popular

Como si estuvieran promoviendo una película de misterio…los publicistas de la derecha más radical, andan mostrando poco a poco, que están muy cerca de concretar una supuesta consulta popular, que deberían de explicar los detalles de ese instrumento de recolección de opiniones… en la que también debería de advertir, pero no lo van hacer, y el de reconocer que no es una consulta vinculante y que no tiene un verdadero soporte legal y constitucional… y es donde surgen una serie de preguntas previas a tan particular consulta, que desconozco de porque la llaman “popular”, y son las siguientes: ¿ cuál es la fecha de la aplicación de la consulta?… ¿quiénes la van a responder?…¿a cuántas personas va dirigida?…¿será aplicada en todo el territorio nacional?… ¿cuánto cuesta y quién financia la consulta?… ¿qué tipo de preguntas tiene la consulta?…¿se sabrá públicamente los resultados?…¿será confiable lo que van a decir?…

La gran incógnita de ésta particular consulta nacional, consiste en el desconocimiento que hay sobre las preguntas que se van a realizar…aprovechamos la ocasión para sugerir unas posibles interrogantes:

1.- ¿Usted considera que la abstención puede ayudar a resolver los gravísimos problemas que están afectando la calidad de vida de las y los venezolanos?

2.- No ir al votar o votar nulo en las elecciones parlamentarias del domingo 6 de diciembre del 2020, ¿a quien favorece a la oposición o al gobierno?

3.- La oposición política venezolana va a éste proceso electoral totalmente desunida, bajo ese escenario ¿usted cree que el chavismo va a ganar?

4.- ¿Usted no cree que los criminales e ilegales bloqueos le están haciendo un terrible daño al sistema económico – social de Venezuela?

5.- ¿Sabía usted que hay un grupo de dirigentes opositores que viven en el exterior, y disfrutan de una altísima calidad de vida?

6.- ¿Usted considera que una intervención militar extranjera en Venezuela, ayudará a resolver los problemas económicos?

7.- Hay opositores que se “apoderaron” de los millones de dólares que estaban en la fundación Simón Bolívar de la empresa Citgo, ¿considera usted que deberían ser juzgados por corrupción?

8.- Los que piden bloqueos contra Venezuela, ¿es traición a la Patria?.

Politólogo.