Sheryl Rubio muestra las posibles pintas que usará en su boda

La actriz venezolana Sheryl Rubio cuenta los días, minutos y segundos para unirse en matrimonio eclesiástico con su gringo, el doctor Lucas Shapiro, pero todavía está en medio de los preparativos para la tan ansiada fecha.

La actriz de “La casa de las flores” (Netflix) compartió con sus seguidores en la red social Instagram que aún no elige el vestido que usará para terminar de unir su vida con la del odontólogo, a quien se le conoce en las redes sociales como Shaps Wade; por eso, se enfundó en un par de modelos a ver qué opinión recibía de sus seguidores.

Sheryl, quien celebró su enlace civil en octubre de 2020, comentó que “la boda ShapiRubio se está acercando y me estoy poniendo cada vez más nerviosa. A pesar de que ya estamos casados, las grandes celebraciones me ponen muy ansiosa. vamos a tener una boda bastante peculiar y no puedo esperar a empezar a subir videos a mi canal para llevarlos por el camino de lo que es todo el proceso para hacer la boda de tus sueños! Conseguí los vestidos que usaré en @demetriosbride y la verdad es que la nueva colección del 2022 es de princesas”.

