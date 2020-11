¿Y dónde está el Grupo de Lima?

En los últimos 52 años de la historia política del Perú han sido destituidos siete presidentes por corrupción, mediante el calificativo de “incapacidad moral”, lo cual constituyen hechos que avergüenzan al área latinoamericana, donde la mayoría de estos casos están vinculados con aquello ¿de cómo está el billete y en qué bolsillo lo tiene? Y avergüenza aún más cuando precisamos que todo viene dado del país en el que Antonio José de Sucre derrotó al último jefe colonial español en Suramérica, José de La Serna e Hinojosa, en lo que fue la Batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824, lo que permitió que al cumanés le otorgaran el título de Gran Mariscal de Ayacucho.

Esto nos trae a colación que dos días antes de ese encuentro, el 7 de diciembre, Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá, evento que no arrojó los resultados pensados por el Caraqueño Universal, como eran los de constituir una Confederación de los países iberoamericanos desde México hasta Chile, por cuanto el presidente de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, dejado en ese cargo por el mismo Bolívar, incluyó a USA, país que no estaba en la lista de los pensados por el Libertador y fue de esta forma como esa nación envió dos representantes: Richard C Anderson y John Sergeant. Éstos llegaron con instrucciones concretas: estimular solo acuerdos de comercio, pero no apoyar nada que tenga que ver con solicitud de ayuda para continuar la guerra contra España. De todas formas, los representantes del futuro imperio no pudieron llevar a cabo tales objetivos, por cuanto Anderson murió de fiebre amarilla en el viaje desde Cartagena, y el otro arribó tarde al Istmo cuando ya el Congreso estaba por concluir.

Volviendo con el caso del Perú, tenemos que desde el 3 de octubre de 1968, cuando los mandos militares derrocaron al presidente Fernando Belaunde Terry, por la “pérdida” de la página 11 del llamado Contrato de Talara que representaba 740 millones de dólares para el Estado peruano a ser cancelados por la petrolera yanqui IPC.

A este hecho le siguieron la destitución, incluso prisión para algunos de los mandatarios: Alberto Fujimorí, Alejandro Toledo, Alán García, quien se suicidó cuando la policía llegó a su casa; Ollanta Humala, Pedro Pablo Kusczynski y el de ahora Martín Vizcarra… esto nos lleva a preguntarnos, ¿dónde está el llamado Grupo de Lima que sigue a Juan Guaidó?…