Adolescente venezolano recibió golpiza en EEUU por hablar español

Una usuaria de Twitter denunció este miércoles un hecho de xenofobia que sufrió un adolescente venezolano en una escuela de los Estados Unidos por hablar español.

El adolescente de 13 años, aparentemente primo de la usuaria de Twitter @iMonika que denunció la agresión, fue fuertemente golpeado presuntamente por otro estudiante en las instalaciones de una institución educativa de la Florida por hablar español.

“Contexto: la víctima es mi primo de 13 años Luis Manuel (hijo de mi prima), venezolano, viven en Florida, allí estudia. el martes pasado otro alumno decidió violentar físicamente en su contra porque estaba hablando en español”, publicó @iMonika junto al vídeo de la golpiza que se viralizó este miércoles.

En el hilo de Twiiter que acompaña al video la usuaria @iMonika señaló que los padres del agresor amenazaron a la madre del venezolano con alegar que Luis Manuel le hacía bullying a su hijo si colocaba la denuncia.

“Mi prima aún no encuentra un abogado que la ayude y está difundiendo esto en las redes para que se haga justicia”, expresó @iMonika.

De acuerdo a @iMonika el joven “Luis Manuel es deportista destacado en natación, buen estudiante, bien educado y tranquilo desde siempre”.

Además aseguró que la escuela no hizo nada ante el acto de violencia y “dijo que solo son cosas de adolescentes”.

Luis Manuel ya está bien, pero en su momento requirió ayuda del 911 en la escuela y en el hospital cercano.

Este lunes “Luis Manuel volvió a la escuela después de varios días con mucho temor pero con la frente en alto”, dijo @iMonika solicitando a los usuarios dieran RT a la publicación para exigir justicia.

“Llena de miedo pero decidida, como buena madre venezolana, hoy acudo a ustedes para que me ayuden a conseguir apoyo, aunque mucha gente no lo crea no consigo abogado, tengo miedo y me siento sola, tengo mi esposo y mi hijo, pero el temor a verme en un lugar que no conozco me tiene invadida”, expresó la madre de Luis Manuel en uno de los estados de instagram que tuiteó @iMonika.