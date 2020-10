Asesinaron a un sacerdote en Cojedes

View this post on Instagram

Nuestro sentido pesame por la muerte del sacerdote José Manuel de Jesús Ferreira, víctima del hampa. Pertenece a la Diócesis de San Carlos. Oremos por su eterno descanso. Nuestra cercanía con el Sr.Obispo de San Carlos, presbiterio,familiares y feligreses. Un sacerdote víctima de la delincuencia.