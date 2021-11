Denuncian paralización del juicio por femicidio de Sheylla Tovar

Poco interés del sistema de justicia en castigar al homicida de Sheylla Margarita Tovar Salinas (43), denunció su hermana Charlotte Tovar Salinas. Sheylla trabajaba en Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden).

Por el asesinato de Sheylla se encuentra privado de libertad en una cárcel del área metropolitana de caracas, su pareja Juan Carlos Piña Araque quien presuntamente la ultimó mediante asfixia mecánica, hecho ocurrido el 21 de enero del año 2020 dentro del hotel Theo, ubicado en la avenida Urdaneta, Caracas.

Fue el propio Juan Carlos quien llamó a los familiares de Sheylla para informarle que ella había fallecido de un infarto. Pero cuando le practicaron la autopsia ésta arrojo muerte por asfixia mecánica. El cadáver de la mujer presentó rotura de varios huesos y perforaciones.

A raíz de ello, fue detenido Piña Araque cuyo juicio está paralizado por desinterés del Ministerio Público, denunció su hermana. “Hablé con los tres fiscales asignados al caso”, comentó Charlotte Tovar. “Con la última que hablé fue con la fiscal 57 Liseth Caraballo, quien me dijo que el expediente se había extraviado”, relató Tovar.

Una vez obtenida esa información, Tovar se dirigió al Tribunal 2º de Juicio de Caracas ubicado en el Palacio de Justicia capitalino donde preguntó y le dijeron que investigarían la presunta perdida del expediente. “Después me dijeron que lo habían encontrado”, acotó la denunciante.

La apertura del juicio estaba pautada para el pasado 9 de noviembre, pero no se realizó por ausencia de la fiscal Caraballo, dijo Tovar. “Yo la estuve llamando y no me respondía el celular, la llamé de otro número y me respondió que estaba ocupada”, relató Tovar.

En virtud de ello, la audiencia de juicio fue diferida para el día 23 de noviembre, pero tampoco transcurrió porque no trasladaron al imputado, refirió la hermana de Sheylla quien solicitó al Ministerio Público relevar del caso a la fiscal Caraballo.

“Hasta cuando esta gente se sale con las suyas; hay una tramoya para evitar el enjuiciamiento del presunto femicida; presumo que allí están metidos funcionarios policiales”, acusó Tovar.