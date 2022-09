El Aissami: Monómeros nunca debió estar en manos distintas a Pequiven

El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, comentó las negociaciones que se dan entre Colombia y Venezuela en relación a Monómeros, empresa que fue objeto de un proceso de bandalización por parte de una junta designada por un diputado que se autoproclamó presidente de Venezuela, según investigaciones y testimonios.

“Ese es un activo de Venezuela; jamás y nunca debió estar en manos distintas a su dueño legítimo que es Pequiven”, dijo durante un encuentro con periodistas celebrada el pasado 31 de Agosto.

En esa reunión, El Aissami amplió detalles sobre la denuncia consignada en Fiscalía el día anterior (30 de Agosto) sobre un endeudamiento de Pdvsa que significó el desembolso de 4 mil 850 millones de dólares, operación catalogada por el Ministro de Petróleo como “un mega-robo orquestado por Rafael Ramírez y otros no menos corruptos”.

Pero una vez que El Aissami detalló los pormenores de esa operación efectuada en febrero de 2012 mientras el presidente Hugo Chávez estaba enfermo, respondió otras preguntas.

“Devolvernos un activo que pertenece a los venezolanos, creo que está dentro del comportamiento de un Gobierno que esté acorde con los cuatro dedos de frente; y aspiramos y hacemos votos que eso ocurra”, dijo aludiendo al estrenado gobierno de Gustavo Petro.

Le preguntamos si era posible revertir la sentencia emitida por la Corte Estatal de Washington que ordenó a Venezuela cancelar a la petrolera ConocoPhillips 8.7 millones de dólares y el Ministro escogió una frase del poeta Eduardo Galeano para describir tal situación: “estamos en un mundo al revés”.

El Ministro dijo que en esa demanda no le dieron la oportunidad al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que se defendiera ante esa Corte, porque ellos “reconocen a una suerte de fantasma, a un gobierno inexistente”, acotó.

“Hasta que no se restituya, la sensatez del gobierno de los Estados Unidos y no reconozcan la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro, cualquier cosa no es posible. Estamos enfrentando una loquetera imperial”, comentó.

ConocoPhillip demandó a Venezuela hace ocho años, porque el entonces presidente Chávez, modificó los términos de la denominada Apertura Petrolera que impulsó Luis Giusti y en consecuencia aumentó de 1% a 16% las regalías y de 16% al 34% los impuestos.