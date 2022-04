Ministerio Público imputó a alcalde de Guatire por corrupción y abuso de funciones

El Ministerio Público imputó el pasado jueves 21 al alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, Raziel Enrique Rodríguez Villanueva (40), por presuntamente estar involucrado en corrupción y abuso de funciones.

Comunicado de la Fiscalía señala que el alcalde Rodríguez Villanueva, valiéndose de la máxima autoridad de esa localidad, ordenó que demolieran tres viviendas que se encontraban en el sector Terrinca de Guatire, donde residían ocho adultos y tres niños, informó el Ministerio Público a través de un comunicado.

Posteriormente, funcionarios de la policía municipal, siguiendo las instrucciones del alcalde, se llevaron detenidas a las personas que vivían en el lugar, debido a que en ese espacio se buscaría favorecer la construcción de una empresa privada vinculada al área textil,

La audiencia de imputación se llevó a cabo ante representantes de la Fiscalía 10°, 20° y 25° del estado Miranda.

Durante el acto, los fiscales del caso imputaron al mandatario local los delitos de corrupción propia agravada, abuso de funciones, ejecución de actividades no permitidas, contravención de planes de ordenación al territorio, cambio, obstrucción o sedimentación, degradación de suelos aptos para la producción de alimentos, destrucción de vegetación en las vertientes, afectación y aprovechamiento de especies de patrimonio forestal, autor en el delito de amenaza e intimidación, cómplice no necesario en el delito de privación ilegitima de libertad, agavillamiento y cómplice no necesario en el delito de simulación de hecho punible.

Por estos mismos hechos están privados de libertad el comisionado agregado José Martín Ramos Parica, comisionado jefe Belkis Yadira Ramírez Gallozo, comisionado jefe Neile Yeimala Martínez Marín y supervisor jefe Raúl Manuel Romero Chavarry.

Detalles del caso

Ante los hechos ocurridos, los pobladores de la zona de Guatire han publicado a través de sus redes sociales lo acontecido ese 12 de abril. A continuación algunos de los comentarios e informaciones publicadas:

Para Winner Arteaga, profesor de la Universidad Bolivariana, y quien posteó en Twitter que durante los sucesos «hubo excesos y desmedidas por parte de PoliZamora y existen pruebas gráficas y testimoniales que así lo verifican. Inclusive hay pruebas de que el alcalde tuvo conocimiento del procedimiento en todo momento (así lo expresa en su comunicado del 14A)».

2-En los hechos ocurridos el 12A hubo excesos y desmedidas por parte de PoliZamora y existen pruebas gráficas y testimoniales q así lo verifican. Inclusive hay pruebas de que el alcalde tuvo conocimiento del procedimiento en todo momento (así lo expresa en su comunicado del 14A). — Winner Arteaga (@WinnerArteaga) April 26, 2022

Asimismo, indicó que los pronunciamientos por parte del Alcalde «han sido condenatorias, catalogando a las familias de invasoras o en su defecto como victimarios».

«Quieren dar una imagen del alcalde bonachón que no rompe un plato, pero ni se preocupan por las condiciones en las que viven esas familias», dijo Arteaga en su cuenta en la red social, al tiempo que resaltó que ante estos hechos el pueblo exige justicia.

Por su parte, Lennys Medina, quien es politóloga, y nieta de uno de los afectados expuso, también a través del Twitter, que «el caso sucedido en el parcelamiento Villa Zamora 21 en Guatire no tiene que ver con ninguna actividad política, es un tema de irrespeto en donde fueron violentados los DDHH de varias familias que allí tenían su vivienda y su siembra, y eso es lo q está reclamando».

Quiero explicarles q el caso sucedido en el parcelamiento Villa Zamora 21 en Guatire no tiene q ver con ningúna actividad política, es un tema de irrespeto en donde fueron violentados los DDHH de varias familias q allí tenían su vivienda y su siembra,y eso es lo q está reclamando pic.twitter.com/o6F1SUAHwS — ★☭LennysAlexandria☭★ (@LennysMedina) April 18, 2022

Ecocidio

Durante los hechos también se cometió un ecocidio, fueron destruidos árboles y acabaron con la producción de un conuco de 8.000 metros cuadrados.

«Acompañamos a las familias campesinas del parcelamiento Villa Zamora 21, atacadas ilegal y vilmente», destruyendo viviendas, árboles y 8 mil metro cuadrados de un conuco, dijo David Hernández.

1/2 Acompañamos a las familias campesinas del parcelamiento Villa Zamora 21, en Guatire, edo Miranda, atacadas ilegal y vilmente por los funcionarios públicos municipales, quienes destruyeron viviendas, deforestaron árboles y acabaron con la producción de este conuco de 8.000mt². pic.twitter.com/nhtKYzD1DZ — David Hernández (@davidjhg) April 19, 2022

Lennys Medina también denunció el ecocidio y a través del Twitter indicó: «Es duro ver como la gente que hizo esto no le duele el alimento de las demás personas. La justicia les llegará».

Comisión de la AN

Ante los hechos y las denuncias realizadas, la Comisión Especial Antifascista de la Asamblea Nacional (AN) visitó el pasado viernes el Parcelamiento Villa Zamora 2021 ubicado en Guatire, con el fin de constatar el presunto ecocidio y despojo de tierras a campesinos, por lo que determinó citar al alcalde de la jurisdicción, Raziel Rodríguez.

Cabello pide justicia

El pasado 22 de abril el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello pidió ante la Plenaria de la Asamblea Nacional todo «el peso de la ley” sobre el alcalde del municipio Zamora del estado Miranda, que autorizó desalojo ilegal de familias habitantes del parcelamiento Villa Zamora 2021, en Guatire.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, comentó que “un alcalde opositor despreció al pueblo e invadió los terrenos propiedad de un campesino. Le destruyeron las cosechas, su casa, destruyeron todo”.

Indicó que tumbaron 18 árboles de Samán, árboles de Ceiba, de más de 300 años, solo por el hecho de que estaban en una zona que no gustaba al Alcalde. En los terrenos tenían planificado construir una pista de karting. Ante toda esta situación el partido se movilizó y atendimos a la familia, dijo.

Ante hechos como estos, señaló Cabello, hay que aplicar todo el peso de la ley y no caer en chantajes, cada quien debe asumir su responsabilidad.

Estos casos graves son gestionados por la Dirección Nacional del Partido. Debemos ser y parecer, más aún “parecernos al pueblo que nos eligió”.

