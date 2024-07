Testigo denuncia que una fiscal falsificó su firma para avalar experticia de drogas

El abogado penalista Alexis Ramón Martínez Ruiz declaró ante el Tribunal 2 de Juicio de Falcón, extensión Punto Fijo, que una fiscal del Ministerio Público falsificó su firma en un acta donde daba positiva una experticia destinada a detectar rastros de cocaína en dos embarcaciones, siendo que eso no lo observó cuando presenció dicho barrido.

“Lo que yo observé fueron colillas de cigarro y muestras color marrón”, dijo Alexis Martínez frente a la jueza Marielvis Sánchez, quien está al frente del Tribunal 2 de Juicio de Falcón. De acuerdo a testigos, Martínez compareció el viernes pasado ante el mencionado juzgado donde procesan a 12 personas acusadas de tráfico ilícito de drogas y legitimación de capitales. Ese grupo de procesados son empleados o relacionados con el empresario César Camacaro.

La detención de esas 12 personas fue ordenada por el Tribunal 2° de Control de Punto Fijo en Enero de 2023 basado en la experticia de barrido practicado a las embarcaciones Biscocho y Barba Roja, propiedad del Grupo Camacaro, dedicado a la pesca industrial, entre otras actividades económicas.

Esa experticia a las referidas embarcaciones fue realizada el 7 de diciembre de 2022 en el Puerto Las Piedras, Falcón. Como testigo de ese procedimiento estuvo Alexis Martínez, quien presenció cómo el teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Jorge José González Hernández ordenaba la recolección de las muestras en determinados sitios de los barcos. El citado militar estaba encargado en ese momento de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (Uria) N° 13.

El testigo Alexis Martinez también relató ante el Tribunal 2° de Juicio de Punto Fijo que le querían obligar a firmar el acta de ese barrido sin que las páginas tuvieran escrito la narración de cómo transcurrió la experticia. “Me pusieron una página en blanco”, recordó Martínez. Y como no las quiso firmar, se lo llevaron a la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas (Uria) N° 13 donde le ordenaron quitarse los zapatos y parte de su vestimenta. “Allí me retuvieron dos horas”, dijo Martínez quien posteriormente fue trasladado a otro establecimiento militar ubicado en Falcón. “En ese otro sitio me pusieron el acta del barrido la cual también me negué a firmar porque relataba cosas que no se correspondían con lo que yo observé; por ejemplo, allí no hubo un resultado que avalara la presencia de cocaína en esas embarcaciones”, comentó el testigo.

Ante esa segunda negativa de firmar el acta, Martínez fue retenido durante toda esa noche del 7 de diciembre de 2022 hasta la mañana del 8. Para liberarlo le dijeron que debía firmar una carta reconociendo que no fue vejado durante su retención. “Tuve que firmar para poder salir”, acotó Martínez con la voz entrecortada.

Pregunta del Fiscal

Alexis Martínez fue promovido para declarar como una prueba nueva ante el Tribunal 2° por el equipo defensor de los 12 enjuiciados.

En ese sentido, el abogado Juan de Macedo tomó la palabra para formularle preguntas a Martínez. Fue allí cuando De Macedo pidió a la jueza autorización para que le entregaran al testigo el acta de los dos barridos realizados a las dos embarcaciones, procedimiento presenciado por su persona.

La jueza autorizó el pedimento y el aguacil le entregó el acta a Martínez. Ya con el material en sus manos, De Macedo le preguntó a Martínez si la firma estampada al final del documento corresponde a la de él. “Esa no es mi firma; esa firma es de la fiscal auxiliar 13 del Ministerio Público Falcón, Adriana Laguna”, respondió Martínez.

Ante esa declaración del testigo, el abogado De Macedo solicitó al Tribunal la nulidad de las dos actas de experticias de barrido efectuada a Biscocho y Barba Roja, así como todas las ordenas de aprehensiones dictadas a raíz de ese procedimiento. De Macedo argumentó el pedimento invocando la “Teoría de los Frutos del Árbol Envenenado”, según la cual todas las pruebas obtenidas de manera ilícita o decisiones contaminan igualmente todo el proceso penal.

En ese caso, una de las decisiones judiciales tomadas en base a las experticias a las embarcaciones son las aproximadamente 100 órdenes de aprehensión dictadas por el Tribunal 2 de Control de Falcón, entre quienes figuran los 12 enjuiciados actualmente.

El testigo igualmente fue interrogado por el fiscal Néstor Barrera quien preguntó a Martínez cuál era su experiencia en materia de experticias de barrido. “Soy abogado penalista y además trabajé durante siete años en el Cicpc”, respondió Martínez.

Culminados los interrogatorios, la jueza Marielvis Sánchez dijo no tener preguntas para el testigo. Pero sí anunció que expedirá una orden para que conduzcan al Tribunal al teniente coronel Jorge José González Hernández, quien se desempeñaba como jefe de la Uria 13 para el momento de las experticias.

González Hernández ha sido citado en cinco ocasiones para que aclare detalles del barrido que ordenó practicar a las dos embarcaciones y se ha negado a acudir al Tribunal 2° de Juicio, explicó la jueza al momento de motivar su decisión, revelaron fuentes judiciales.

Este militar deberá ser llevado por la fuerza pública a la venidera sesión del juicio, pautada para el próximo 25 de Julio.

El juicio en gotas

· En diciembre del año 2022 se inició la investigación al Grupo Camacaro, según expediente del Ministerio Público MP-265289-2022.

· Las investigaciones iniciaron por una presunción del teniente coronel (GNB) Jorge José González Hernández de que en las embarcaciones del Grupo Camacaro transportaban drogas. De allí que este militar convenciera a la Fiscalía 13° del Ministerio Público de Falcón de realizar una experticia de barrido a dos embarcaciones de los Camacaro: Biscocho y Barba Roja.

· El día jueves 25 de enero pasado declaró en el juicio, Daniel Martínez, inspector del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea), quien entre otros señalamientos dijo que las embarcaciones Biscocho y Barba Roja tenían instaladas, activas y en buenas condiciones el equipo de radio AIS; una especie de GPS que detecta cualquier actividad inusual en los barcos y lo reporta de inmediato a la Capitanía de Puertos. Este funcionario dijo ante la jueza Marielvis Sánchez que ninguna de las dos embarcaciones había presentado “sospecha de reporte inusual, tales como salir de las zonas limítrofes o de las áreas autorizadas para realizar la faena de pesca”.

· En el juicio también declaró el sargento mayor de 1° (GNB) Julio César González Navas, quien fungió como testigo de la experticia de barrido practicada a Biscocho y Barba Roja. Para el momento de ese procedimiento, González Navas estaba destacado en el Muelle Las Piedras y observó cuando a ese sitio llegó el teniente coronel González Hernández (comandante de la Uria 13) y la Fiscal 13° de Falcón Abigail Valbuena, acompañados de un experto químico y le dieron la orden de realizar el barrido a las dos embarcaciones. En su declaración dejó claro que realizó el procedimiento sin Guía Can (perro antidroga con un funcionario) y sirviendo él mismo como testigo. Los abogados defensores le preguntaron si habían incautado droga en ese procedimiento y respondió que no se encontraron sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

· El jueves 7 de diciembre de 2023, una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) retuvo en su despacho ubicado en los tribunales de Punto Fijo (Falcón) a la jueza Marielvis Sánchez y la trasladó a Caracas para interrogarla, según fuentes judiciales. La jueza respondió las preguntas teniendo parte del expediente en sus manos.

· El 7 de enero del 2023 ocurrió un incidente que los abogados del Grupo Camacaro han interpretado como prácticas extorsivas. Ese día, César Camacaro se encontraba con su familia en el Cayo Los Juanes, Parque Nacional Morrocoy (Falcón). A ese sitio llegaron los mayores (GNB) Diego Armando Perche Párraga y Miguel Martínez, quienes presuntamente pidieron prestado un yate a Camacaro. Actualmente a Perche Párraga se le sigue una investigación en la GNB por constituir “una de las piezas que colaboró para una presunta extorsión al empresario Camacaro…”, según expediente GNB-CG-IG-SI:011-23, al cual tuvimos acceso parcial.

· Las faenas en alta mar que ejecuta el Grupo Camacaro en las costas de Falcón, le permitieron recabar información sobre movimientos para invadir a Venezuela, refieren testigos. De hecho, datos sobre la denominada Operación Gedeón obtenidos por trabajadores de Camacaro, contribuyeron a la posterior desarticulación de dicho plan. La Gedeón se desarrolló el 3 de mayo de 2020 cuando un grupo de ex militares venezolanos y estadounidenses intentaron invadir vía marítima a Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Dicha acción fue repelida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana apostados en Macuto, La Guaira, entre otros puntos.