Trabajadores venezolanos son atacados por chileno xenófobo

Dos trabajadores venezolanos fueron víctimas de un ataque de xenofobia por parte de un hombre de nacionalidad chilena que se molestó porque no le permitieron ingresar a su perra a una tienda de la cadena Oxxo ubicada en Ñuñoa, Santiago de Chile, lo cual es una exigencia del Ministerio de Salud de este país.

“Mírame a los ojos (…) despatriado. Estás en mi país y aquí nosotros mandamos. Devuélvete. La próxima vez que venga con mi perra y me discrimines, ahí sí te voy a sacar la conc… Monos de mier… Ustedes deberían estar comiendo plátanos en los árboles” fueron algunos de los insultos que grita el hombre en el video a los venezolanos.

Darwin Reyes, uno de los venezolanos atacado cuenta a Tele 13 cómo sucedieron los hechos y confirma que también fue agredido físicamente con patadas y un golpe.

Darwin Reyes uno de los venezolanos agredido se mostró bastante afectado por el ataque de xenofobia. Fotografía T13

Reyes finaliza la entrevista su entrevista manifestando: «es mucha la impotencia que me generó este hecho. El querer salir de aquí, irme del país, estar con mi familia. De hecho, fue lo primero que le dije a mi compañero, que me voy».

El agresor fue grabado por uno de los venezolanos y el video se viralizó en las redes sociales y contó con la indignación de usuarios de las redes sociales, de autoridades chilenas como la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos y del portero chileno Claudio Bravo.

“No podemos permitir actos de racismo y xenofobia. Se debe garantizar la integridad de las personas, independiente de su nacionalidad y no normalizar estas agresiones. Desde la Of. de Personas Migrantes de @muninunoa nos ponemos a disposición para apoyar y contener a los afectados”, dice la alcaldesa en un Tuit en su cuenta @EmiliaRiosS.

El portero chileno, quien actualmente residen en España, mostró su indignación también en la red social Twitter a través de su cuenta @C1audioBravo: “Para todos los inmigrantes como lo soy yo y mi familia, que no crean que todos los chilenos somos así. Me disculpo con los trabajadores agredidos, a nombre de quienes creemos en la humanidad. Seamos personas, Empatía”.

En las redes sociales transcendió que los jóvenes trabajadores colocaron la denuncia ante la policía de Chile y la misma empresa, pero que no han recibido respuestas.

No se acuerda de eso

El hombre identificado como Carlos Cartagena se disculpó y en conversación con el canal Tele 13 de Chile se justifica aludiendo que había bebido más de la cuenta. Además señala que ha recibido amenazadas en contra suya y de su perrita.

“El domingo tuve un día muy malo en términos personales, he tenido situaciones bien complejas en el último tiempo y ese día me excedí en las copas, tomé más de la cuenta”, explica.

“Vine a comprar con mi perra, había un cartel y ni siquiera me di cuenta que no se podía ingresar con mascotas, como estaba bien pasado de copas, me excedí en la reacción, desubicada. No hay palabras para describirla. Yo ni siquiera me acuerdo de eso”, agrega.

“Vine a pedirle disculpas al joven de acá por cómo lo había tratado, porque no corresponde bajo ninguna circunstancia. La verdad es que no tengo palabras para decir la tontera que hice (…) Ni siquiera me di cuenta de nada. Me borré. Me da vergüenza, por eso vine en la mañana a disculparme con el joven”, insiste Carlos en la entrevista.

A través de las redes sociales de Twitter e Instagram cientos de usuarios cuestionan las acciones de los representantes de las tiendas Oxxo Chile y destacan que han sido bloqueados de sus plataformas tras pronunciarse al respecto. Instagram inhabilitó la cuenta poco después.

La cadena de tiendas publicó un comunicado repudiando este tipo de actos y aseguran que tomarán acciones legales contra los responsables. Por último pidieron a los colaboradores no emitir comentarios públicos sobre el hecho.