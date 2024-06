TSJ ratificó 23 años para violador de una sexagenaria

La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó 23 años de prisión y 5 meses para William Rafael Escalona Mendoza, acusado de violar a una señora de 63 años de edad.

La decisión del alto tribunal está contenida en la sentencia número 312 redactada por la magistrada Carmen Marisela Castro y avalada por sus colegas de sala, Elsa Gómez y Maikel Moreno.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2014, tal como lo dejaron reflejado los fiscales María Alejandra Mancebo, Enrique José Montenegro Archila, María Virginia Sira Almao y Yensi Rossana Pernalete Yépez, cuando solicitaron abrir un juicio a Escalona Mendoza.

Ese día, Escalona Mendoza, quien es fotógrafo, irrumpió junto con otra persona en la vivienda de Elizabeth Rodríguez Silva (63), ubicada en Barquisimeto (Lara), parroquia Juan de Villegas.

“Yo me sentía un poco mal de la columna y nervio ciático, tomé una pastilla después de bañarme y me acosté. Atrás de mi casa había una reunión de una señora; cuando me desperté, sería 4 am, siento que me ahorcaban y me estaban golpeando. Creí que era una pesadilla, como los golpes eran tan fuertes, me desperté, abrí los ojos y vi a William sin camisa haciendo uso de mí. Yo gritaba y él me ahorcaba. Me dio unos golpes y yo me desmayé”, narró la víctima según lo reflejado en la sentencia de la Sala Penal.

“Luego, como a las 6, me desperté. Vi que no estaba el televisor, ni el teléfono; no me podía parar porque estaba muy golpeada; me agarré de las paredes y llegué a la sala y vi que la puerta de la sala estaba violentada y la lámina de acerolit estaba abierta. Yo me fui desesperada por lo que había ocurrido, llamé a mi hija a un anexo en el solar, dije ‘hija se metieron y me golpearon”, acotó la señora.

Escalona Mendoza fue aprehendido en Valencia (Carabobo) el 11 de diciembre de 2015 y le imputaron violencia sexual y robo agravado.

Al año siguiente, el 7 de septiembre de 2016, ordenaron abrir un juicio contra el acusado, según sentencia emitida por el Tribunal 3° de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal con competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Lara, con sede en Barquisimeto, (Causa KP01-S-2014-003801), donde celebraron la audiencia preliminar.

El juicio transcurrió entre el 13 de septiembre de 2019 y 24 de septiembre de 2019, día en que el Tribunal 1° de Juicio con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer del estado Lara, con sede en Barquisimeto, emitió condena de 25 años, 5 meses de prisión.

Esa condena fue ratificada el 10 de agosto de 2023 por la Sala Accidental N° 33 de la Corte de Apelaciones con Competencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de la Región Centro Occidental, que integraban Milagros Pastora López Pereira, Orlando José Albujen Cordero y Raleymar Dayana Alvarado Yépez.

Al mes siguiente, la abogada María Antonieta Amaro Virgüez, defensora pública 2°, interpuso recurso de casación en contra de la decisión dictada por la referida Corte de Apelaciones que, a su vez, había confirmado la condena contra Escalona Mendoza.

Ese recurso fue enviado a la Sala Penal, donde sus magistrados observaron “la falta de técnica” para redactar el documento que igualmente hallaron “carente de fundamentación”.

Por esas razones, los magistrados detectaron que el acusado “está inconforme con la decisión dictada por la primera instancia”, planteamiento que no era para exponerlo en un recurso de casación.

Los magistrados dicen que el acusado llevaba otra intención subyacente al acudir al máximo tribunal del país, que era “buscar una valoración de la Sala (Penal) sobre dichos hechos probatorios para verificar si lo que alega es cierto, no siendo esa la finalidad del recurso de casación”.