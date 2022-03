TSJ trasladó a Caracas expediente sobre turba que invadió una casa

Por encontrarse en presencia de hechos “de relevancia social”, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó trasladar a Caracas el expediente abierto en Barinas contra 11 personas imputadas por irrumpir en una vivienda y desalojar a una mujer con dos hijos a quien acusaban de “tirársela de chavista”. La decisión del máximo tribunal del país está contenida en la sentencia N° 050 redactada por el magistrado Juan Luis Ibarra.

Los hechos ocurrieron el 19 de enero pasado en Libertad de Barinas (Barinas) cuando un grupo de personas ingresó a la vivienda donde reside Tamaira Maritza Jiménez Meneses y estuvieron causando destrozos desde las 7 am hasta las 5 am del domingo 20 de enero. Le cortaron la luz y le amenazaban con pincharle el cuerpo encajándole agujas, según el relato de Jiménez Meneses a quien los sujetos le inquirían: “¿tú no eres chavista?, búscate a Maduro”.

Jiménez Meneses acusó al alcalde de Libertad de Barinas, Pedro Antonio Abreu, de estar detrás del ataque. La víctima telefoneó a Fiscalía y denunció el hecho. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal 4° de Control de Barinas donde les imputaron por perturbación a la posesión pacífica, instigación al odio y agavillamiento. Estos dos últimos delitos no fueron aceptados por el Tribunal que a su vez acordó procesar en libertad a los 11.

La Corte de Apelaciones anuló la decisión del Tribunal 4° y repuso los delitos desechados por esa primera instancia. Los magistrados de la Sala Penal observaron el expediente y ordenaron traerlo a Caracas “con el propósito de resguardar la finalidad del proceso penal y la seguridad de todas las partes involucradas”.