Víctima pide ser oída en la Sala Constitucional

Kelshye José Ruano Malavé solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que escuche su testimonio en relación a una demanda sobre partición de una herencia.

“Estoy decepcionada, porque mis dos hermanos y yo habíamos llegado a un acuerdo que fue anulado por la Sala Constitucional. Yo solicito que la Sala me escuche”, declaró Ruano Malavé aludiendo al documento del 7 de julio pasado firmado por sus hermanos Oswaldo José Ruano Triana y Oriana del Valle Ruando Triana.

Ruano Malavé explicó que una vez fallecido su padre, los tres hermanos acordaron de manera voluntaria una repartición de bienes tal como lo describe el documento. Dicho convenio recibió el visto bueno del Juzgado 2° Civil de Anzoátegui a cargo del juez Leonardo Larez Hernández el pasado 14 de julio, según expediente T-2-INST-V2020-000250.

“Ellos empezaron a incumplir los puntos del acuerdo como por ejemplo la entrega de un inmueble al cual le cambiaron las cerraduras”, explicó Ruano Malavé.

La demandante indicó que sus hermanos acudieron a la Sala Constitucional del TSJ para solicitar la nulidad del acuerdo. “La audiencia donde se resolvió anular el acuerdo fue la semana pasada; ellos asistieron a la audiencia y dijeron que habían firmado ese acuerdo bajo presiones, cosa que es falsa, allí hay videos donde se observa que ellos están tranquilos”, relató Ruano Malavé.

“Ellos están metiendo en problemas a los magistrados y jueces, presentando una versión que no se corresponde, por eso solicito que la Sala me escuche, yo no pude estar en la audiencia porque estaba dando a luz”, completó la demandante. “Por este caso ha habido muchas presiones y cosas extrañas como el presunto chapeo con altos funcionarios”, alertó.