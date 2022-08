Plan Escuelas Abiertas agosto 2022 inició en Sucre

Con actividades lúdicas, culturales y formativas arrancó el Plan Escuelas Abiertas agosto 2022 en el estado Sucre, con la finalidad de garantizar el disfrute y sano esparcimiento de los niños y niñas durante esta temporada.

El evento vacacional se dio inicio desde la Escuela Básica Río Caribe, ubicada en la comunidad de Boca de Sabana, en Cumaná, como parte del programa nacional impulsado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y se estará llevando a cabo hasta el mes de septiembre.

Al menos 600 instituciones educativas estarán activadas en la entidad sucrense, para la recreación y formación de los infantes durante el período de vacaciones.

La directora de la Zona Educativa en la entidad, Karenly Sánchez, indicó que más de 2 mil niños y niñas disfrutarán diariamente de una amplia agenda recreacional en los diferentes espacios educativos abiertos en la región, para fortalecer el desarrollo pedagógico de los más pequeños mediante actividades culturales y juegos deportivos.

«La escuela como centro del que hacer comunitario, no puede cerrarse en vacaciones, (…) hemos dado inicio a este plan que lleva recreación gratuita a nuestro semillero desde su propia comunidad y centro de formación académica. Para nosotros siempre será un placer garantizar un esparcimiento sano a nuestros niños, aprovechamos estos momentos para contribuir a formar una sociedad con valores y principios a través del juego y la diversión», recalcó Sánchez.

Recreadores de la mesa del vivir bien, de instituciones preventivas como el Fondo Nacional Antidrogas (Fona), Chamba Juvenil, la Corporación Socialista del Turismo (Corsotur) en el estado Sucre, Fundación Conciencia Ecológica; además, del personal docente, administrativo, obrero, madres cocineras y el poder popular organizado llenarán de aprendizaje y alegría a los niños en estas vacaciones escolares 2022.

Por su parte, Yuraima Gamardo, directora de la Escuela Básica Río Caribe, explicó que más de 800 niños que hacen vida en la comunidad Boca de Sabana disfrutarán de una extensa programación que ha sido planificada para profundizar los conocimiento en los diferentes ámbitos a través del entretenimiento y la recreación.

«Los niños disfrutarán de brinca, brinca, pinta caritas, juegos lúdicos; talleres de panadería, dulcería, madera, entre otros. Una gama de actividades para que el futuro de la patria aprenda y conozca divirtiéndose», dijo.

A su vez, la supervisora del plantel, Elena Tineo, reiteró que esta iniciativa tiene el propósito de incentivar la sana convivencia, la paz y hermandad entre los niños. «Esperamos brindar a los niños espacios dignos y recreativos, donde reine siempre el amor, la honestidad y sobre todo la felicidad durante todo este tiempo», aseveró.

De igual manera, Rafael Rojas, coordinador de la Ubch del sector Río Caribe, resaltó la integración de los consejos comunales en este proyecto recreacional.

«Este es un trabajo colectivo, para asegurar el bienestar de los más pequeños. Este es un Gobierno que se preocupa por la educación y protección de estos niños en las diferentes comunidades».

Niños disfrutan del Plan Escuelas Abiertas

María Fernanda de nueve años de edad y cursante del 4to grado de educación básica, exaltó su alegría de poder disfrutar de actividades recreativas.

«Me he divertido en este plan vacacional he jugado Triker, me he montado en los trampolines y ahorita nos están explicando como debemos cuidar el medio ambiente», expresó.

De igual manera, José Enrique Galantón, manifestó «¡Esto está fino! Estamos jugando con los recreadores haciendo competencias y es muy divertido», dijo.

Por último, Fernando Salazar, destacó que «Esto me parece muy bien porque así podemos jugar con los otros niños ajedrez, triker y otras cosas».