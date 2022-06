Sucre libre de amenazas ante el paso del Ciclón Dos

El estado Sucre, se encuentra libre de peligros, anomalías y afectaciones tras la alerta emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) por el paso del fenómeno climatológico, identificado como Ciclón DOS por las costas de Venezuela, informó el gobernador de la entidad Gilberto Pinto, junto a los representantes del Estado Mayor de Control y Prevención de Riesgos, desde el puesto de comando regional instalado en la sede del Ven911 ubicado en la ciudad de Cumaná.

«Podemos decir que no tenemos incidencias ni de lluvia ni velocidades de vientos, cambios de corrientes ni precipitaciones», expresó Pinto.

Explicó que la onda tropical tenía previsto pisar tierra sucrense a las 2:00am de la madrugada de este 29 de junio, sin embargo, se debilitó y perdió fuerza como ciclón al tomar su rumbo por el noroeste pasando por encima de la Isla de Margarita y continúa su trayectoria en dirección hacia el oeste.

«La dirección de esta tormenta tropical no se ha logrado confirmar desde su centro de formación en el Atlántico Norte y al llegar al territorio continental venezolano, no ha causado ningún evento adverso, no tenemos daños materiales ni personales que lamentar», manifestó.

#AlMomento | Esta madrugada el gobernador @GPintoVzla informó que el estado Sucre no cuenta con resultados adversos ni daños materiales debido al desvío del Ciclón Dos en las costas de Trinidad y Tobago y que se mantienen las restricciones.@NicolasMaduro#EncuentroALBADigital pic.twitter.com/xjLMjdr3ZD — Gobernación Edo- Sucre (@Gobierno_Sucre) June 29, 2022

Asimismo, indicó que en Sucre se mantienen en máxima coordinación con los representantes que conforman el Órgano de la Defensa Integral (ODI), autoridades de Protección Civil y Bomberos; además, de las autoridades de los organismos del Ejecutivo Nacional acantonados en el estado, la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios como: Barrio Nuevo Barrio Tricolor (BNBT), la Corporación Electrica Nacional, Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

En este sentido, el gobernador del estado Sucre reiteró que a pesar de que la entidad ya se encuentra libre de amenazas continúan en alerta de acuerdo a lo establecido por el presidente Nicolás Maduro. Aseguró que 6 mil 500 funcionarios de los distintos organismos de seguridad y protección ciudadana han sido desplegados en los 15 municipios que integran la región, con la finalidad de resguardar la integridad de los habitantes, al mismo tiempo que detalló que cuentan con más de 37 máquinas de limpieza del sector público y privado, para atender posibles emergencias que puedan presentarse durante el período de lluvias.

Agregó, que fueron activados 54 refugios en los municipios Sucre, Montes, Bermúdez, Arismendi, Cruz Salmeron Acosta, Cajigal, Mejía, Mariño y Valdez. Así como también anunció que será restablecido el tráfico vehicular en la Troncal 009, luego de que en horas de la noche como medida preventiva se restringiera el paso por esa zona.

Con Información de Olimar Salazar