Alertas ante continuidad de lluvias en Táchira

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal conjuntamente con las autoridades municipales de la región trabajan mancomunadamente para la concreción de planes idóneos destinados a la atención de comunidades que han sido afectadas por las lluvias en la región, además de la supervisión y monitoreo constante en las zonas vulnerables.

Aunado a ello se prevé la participación activa de los organismos nacionales quienes han estado presentes en los sectores que han sido azotados por las lluvias, de la misma forma realizan una estimación de daños y mejoras en las maquinarias utilizadas para las operaciones que se generan para el despeje de vías, drenaje y remoción de material granular de vías y centros poblados.

“Se estima articular y evaluar la capacidad de respuesta de cada una de las alcaldías y conocer con qué maquinaria cuentan, es decir qué músculo tiene el gobierno regional y qué tienen los entes centrales para actuar en medio de una emergencia”, aseveró.

El mandatario regional señaló que en el marco del estado de alerta que ha afectado a 14 municipios de la entidad las respuestas en cuanto a la atención de las comunidades y la resolución en las mejoras de las zonas ha sido satisfactoria.

“Los alcaldes han actuado con mucha eficiencia y rapidez (…) se ha trabajado articuladamente con el Ministerio de Obras Públicas que representa el Gobierno nacional y los entes adscritos a la gobernación”, aclaró

Resaltó que desde el inicio de la temporada de lluvia en todo el estado, representantes del gobierno regional y nacional han recorrido las zonas afectadas “y trazando un plan de trabajo para atender a las comunidades”.

Apoyo en maquinarias

El Gobernador tachirense expresó que el presidente de la República, Nicolás Maduro está al tanto de la situación de emergencias por las lluvias de allí que desde el gobierno central se adjudicaron recursos para la atención directa de los daños.

“Hay un fondo rotatorio para apoyar, específicamente la reparación de la maquinaria por el orden de los 185 mil dólares”.

Bernal destacó que gracias a la inversión del gobierno central se logró la recuperación de 21 máquinas que se encontraban paralizadas y en deterioro, en distintos organismos pertenecientes a la gobernación del estado, insistió en que aún continúan los trabajos de recuperación.

“Las comunidades afectadas podrán contar con la maquinaria que está recuperándose en un mes (…) éstas será un músculo que responderá a lo largo y ancho del estado Táchira”, puntualizó.

Afectados por lluvias en municipios de montaña

En el estado Táchira han sido afectados por lluvias 14 municipios, sufriendo las mayores consecuencias los ubicados en la zona de montaña. Sucre, San José de Bolívar y Francisco de Miranda son destinos que tienen pasos a riesgos, los daños ocasionados se enmarcan en fallas de borde, derrumbes y anegaciones, sumado a los desbordamientos de afluentes y el daño permanente de los puentes.

El gobierno regional, encabezado por Freddy Bernal, atiende las emergencias a través de la recuperación de las maquinarias y la atención a las comunidades más vulnerables.

“Mientras los alcaldes tengan maquinaria, yo me alivio, porque no puedo estar atendiendo a la vez 29 municipios con un solo jumbo que me dejó dañado la administración anterior”, manifestó.

Destacó que a través de la secretaría de infraestructura se continúa atendiendo la contingencia, la cual ha sido manejada de manera “cabal” por los alcaldes, quienes se han sumado al trabajo en conjunto con los entes nacionales y regionales.

Vialidad agrícola alerta

Los mil 200 kilómetros de vialidad agrícola presentes en el estado también forman parte de las zonas vulnerables por las lluvias, situación que además de generar crisis en las comunidades circunvecinas limita el traslado de las cosechas de los distintos rubros que se distribuyen dentro y fuera de la entidad.

Se prevé que para recuperar y atender las fallas se requieren 50 máquinas, de acuerdo a las estimaciones del Instituto de Vialidad Tachirense (IVT), un plan inmerso en el plan de atención inmediata de la entidad y del cual ya se encargan los entes regionales y nacionales.

Sumado a la inversión el IVT aplicará no menos de 19 proyectos destinados a facilitar las condiciones de la producción desde la siembra, la cosecha y la distribución de los productos.