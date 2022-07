Piden a la Fiscalía se investigue denuncia de mafia de venta de fetos

Las declaraciones emitidas por el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, monseñor Mario Moronta, en las que nuevamente denuncia , la presencia en el estado de mafias de médicos que venden fetos a corporaciones, ha generado una matriz opinión en las que el Colegio de Médicos de la entidad ha salido al paso, a fin de determinar que lo idóneo, en estos casos, es que se inicien las investigaciones a partir de notitia criminis.

Gustavo Uribe Díaz, presidente del Colegio de Médicos del estado Táchira, estima que lo pertinente es que los organismos jurisdiccionales inicien las investigaciones y contrasten la declaración del representante de la iglesia con los hechos.

“Es una información que impactó a la comunidad en general (…) debe tener bastantes indicios para haberlo expresado públicamente de allí que el Ministerio Público debe actuar bajo la premisa de notitia criminis y empezar la investigación”, aclaró.

El obispo de la diócesis de San Cristóbal, Mario Moronta, causó revuelo luego de que, en medio de su homilía, el pasado 26 de junio, durante la celebración eucarística y conmemorando el X Encuentro Mundial de las Familias, aseguró que en el estado Táchira existían mafias de médicos que practicaban abortos para vender el material residual a corporaciones que se dedicaban a la elaboración de productos de belleza.

“Yo no he escuchado a ningún católico, yo no he escuchado a ninguna escuela ni en ninguna universidad ni siquiera en la católica (Universidad católica del Táchira) que se hable de eso, no nos podemos meter son mafias terribles”, aseveró.

Insistió en levantar la voz y en ser partícipes de ese flagelo que ataca a la familia y ataca la sociedad en pleno.

“Lamentablemente somos lo sacerdotes y el obispo los únicos que hemos hecho esta denuncia desde hace ya 20 años (…) pues tenemos que alzar nuestra voz porque ahí está un enemigo de la familia”, puntualizó

Aún no hay acciones en curso

Uribe subrayó que hasta el momento no manejan ninguna acción que involucre al colegio o a uno de sus integrantes, de allí que insiste en que las acciones deben estar enmarcadas en la participación activa de los órganos de investigación del Estado venezolano.

“Aquí en el Colegio no ha llegado ninguna denuncia al tribunal disciplinario demando o notificando de algún colega que haya incurrido en ese delito (…) y a la junta directiva tampoco (…) los agraviados no han hecho su acusación reglamentaria”, informó

Destacó que los médicos están informados acerca de las leyes vigentes a las cuales están sometidos y aquellos que están en las áreas de obstetricia y ginecología conocen que el aborto actualmente está penado por la ley y que solo hay una excepción para su práctica y es “cuando esté en peligro la vida de la madre”.

El presidente del Colegio Médicos acotó que si existen profesionales que se dediquen a este tipo de negocio deben saber que deberán responder ante la ley. “El colegio no puede defender lo indefendible (…) el que comete errores debe responder”.

En el caso de las medidas que acciona en los centros de salud públicos, Díaz destacó que las normas tienen años aplicándose y con ello se evita de manera radical cualquier comercialización de materiales que puedan generarse con los pacientes.

“En los hospitales públicos hay una normativa que data de años (…) todos los restos del cuerpo humano van a crematorio y si hay necesidad de estudio de anatomía patológica pasan las muestras para ser examinadas y posteriormente van al crematorio”, sentenció.

La legalidad en cada denuncia

Para Johnny Duque, abogado binacional, especialista en ️Derecho Civil, las declaraciones emitidas por el obispo de la diócesis de San Cristóbal forman parte de un accionar que no solo se ve en palabras de un representante de la iglesia sino en cualquier medio de difusión existente.

“Es una persona con una gran responsabilidad social, una representación de nuestra ideología cristiana (…) debe tener alguna razón para él exponer esos temas”

Duque estima que es necesario determinar la utilización de esos residuos orgánicos, pero bajo el cumplimiento de la legislación, pues insiste en que la utilización de las células madres y otros elementos que derivan de esas intervenciones forman parte de estudios en el ámbito mundial que hoy día han salvado vidas.

“Esto es un tema de regulaciones de manejo de normativas partiendo de una premisa que es que nosotros tenemos principios básicos de derecho que nos regulan a nosotros y tenemos normas puntuales como la expresada en el artículo 17 del Código Civil”, acotó.

Código Civil venezolano. Artículo 17: El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien; y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo.

Destaca que posterior a la octava semana de gestación bajo las circunstancias que se planteen es un delito cualquier trato que se le dé al feto y es allí donde se debe denunciar firmemente contra quienes hagan de este hecho un negocio.

“Cualquier conducta que se maneje fuera de ese marco (artículo 17) cualquier comercialización que se esté haciendo con el producto de esos abortos por supuesto debe ser penado por la ley, debe ser perseguido”, aseveró.

Insistió en profundizar las investigaciones para determinar los responsables de cometer estos delitos y que evidentemente sean llevados ante los órganos jurisdiccionales para que sean castigados.

“Vamos a enfocarnos a ver dónde está la posibilidad de una información cierta, una información veraz con respecto a un hecho puntual donde se esté gestionando ese delito (…) si hay un caso puntual debemos señalarlo, pero indicarlo en términos generales no es consistente”, puntualizó.