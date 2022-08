Promueven mejoras en atención a niños Tachirense

Karem de Bernal directora de Fundación Familia Tachirense recalcó la importancia de seguir fomentado, a través de distintas alianzas con instituciones públicas y privadas, mayores atenciones y cuidados a los niños, niñas y adolescentes de la entidad.

Destacó que el proyecto insigne, que se reinició en el mes de abril, ya ha proporcionado atención quirúrgica en hendidura de labio palatino por medio de acciones planificadas que proporcionan la atención al mayor número de afectados.

“Las operaciones se han ido incrementando de seis a diez niños por mes (…) esto debido a que no podemos atender grandes cantidades por lo delicado de la intervención (…) desde abril hasta agosto tenemos 54 niños operados”, informó.

Educación para los niños

Aclaró la también la directora de la Fundación del Niño en el estado que el acceso tienes niveles de estudio los cuales se inicia con una revisión general del afectado.

“Para realizar las intervenciones se hace un triaje el cual permite valorar si el niño tiene las condiciones para ser operado (…) todo esto se hace con la articulación de las clínicas privadas las cuales han sido grandes aliadas en todo el proceso”, aseveró.

Reiteró que las personas que quieren ser parte de este beneficio pueden hacerlo a través de la visita a las sedes de la Fundación del Niño y la Fundación de la Familia Tachirense hasta la comunicación vía redes sociales y otros medios electrónicos.

“Nosotros proporcionamos información a través de las redes sociales @KaremDeBernal o @FamiTachirense (…) allí se hace una convocatoria para que asistan al triaje para que sean valorados y posteriormente se hace una elección (…) quienes no quedan en esta primera etapa no quiere decir que no quede operado, sino que se debe cumplir un paso adicional”, enfatizó.

Aseveró que la atención no está limitada a los niños, niñas y adolescentes de la región, sino que estima abarcar un perímetro superior al nacional, para gestar transformaciones en torno a la apertura de la frontera que motorizará no solo eje fronterizo comprendido por tres municipios (Bolívar- San Antonio del Táchira, Pedro María Ureña, García de Hevia) sino a quienes vivan en territorio colombiano.

“Nosotros no solo tenemos la meta de atender niños venezolanos, sino que, además, con la apertura de la frontera para generar un enlace binacional que nos va a permitir promover este beneficio sin limitación alguna”, destacó.

Planes en desarrollo

Karem de Bernal expresó que prevén planes de mayor envergadura en torno a la deuda social que recae en el estado y de la cual, junto al trabajo con gobierno regional, se están tratando de paliar en beneficio de las comunidades y, por ende, de cada familia.

Insistió en el compromiso de las empresas privadas (clínicas) que están ligadas con el proyecto de atención gratuita bajo la premisa de mejorar las condiciones de los niños con afectaciones, por ahora, en una sola patología, sin embargo, día a día se están generando nuevos planes para que la atención sea integral.

“Tenemos un proyecto de expansión y de promover una atención superior a los niños en la cual se prevé un ciclo de doce días de operaciones continúas (…) aún no se concreta, pero ya estamos en proceso de conversaciones (…) se si cristaliza se pudiera estar hablando de la atención de 120 niños en doce días”, informó.

Y es que para la representante de la fundación el compromiso es evidente en cada jornada que se realiza, considerando que cuando se retomaron las riendas de la institución no había ningún proyecto, ni sistema de trabajo planificado que abarcara la atención médica en distintas aristas.

Hoy día, aclara, se puede dar constancia de la integración de 30 médicos en algunas intervenciones o de 50 en otras, además del personal técnico que participa de manera desinteresada.

“Se ha venido haciendo un buen trabajo con la Corporación de Salud del estado Táchira, la cual ha sido una excelente aliada dando respuesta a intervenciones en casos de esterilizaciones, hernias, traumatología, histerectomía, prolapsos, vesícula, entre otras”, reiteró.

En cuanto a la Fundación del Niño, aduce que se brindan servicios de odontología, pediatría, psicología, terapia de lenguaje, psicopedagogía, actividades culturales para los niños y cualquier actividad que se amerite.

Atención en todos los niveles

La Fundación del Niño y la Fundación Familia Tachirense no cuenta con presupuesto, el mecanismo utilizado, de acuerdo a su representante, funciona con el tres por ciento (3%) de responsabilidad social que entregan los entes descentralizados, a partir de allí, desde las fundaciones se hace una planificación y programación dependiendo de los casos a tratar y se realiza el requerimiento en insumos.

Karem de Bernal aclaró que a través de la alianza con la Corporación de Salud del estado Táchira, se ha promovido la habilitación de ambulatorios además con la participación de un grupo de especialistas se han atendido otras áreas de interés para las comunidades, en primera instancia, a través de jornadas integrales.

“Se han registrado 4 mega jornadas sociales donde se han atendido a más de 5 mil personas ello bajo la mancomunidad de trabajo con otras instituciones que promueven la atención social en todos sus niveles”, enfatizó.

Adicionalmente se han entregado insumos médicos en las comunidades y supervisado quién o quiénes requieren de intervenciones quirúrgicas, aunado a la consolidación del proyecto de parto humanizado en el que se atiende y supervisa el proceso de gestación hasta el parto para posteriormente hacer entrega de utensilios para los infantes e insumos médicos.

En el caso del resguardo de los adultos de la tercera edad la fundación ha atendido a 184 abuelos de las distintas casas de abrigo del estado y tienen como plan la visita todos los viernes a cada centro que acoge a los “abuelos” para mantener una atención médica integral constante.