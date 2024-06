Pueblo de Capacho se desbordó en apoyo a la Revolución

Bajo las consignas: “Vamos Nico y la esperanza está en la calle”, el pueblo de Capacho se movilizó en apoyo a la Revolución Bolivariana y por la continuidad de las políticas de recuperación emprendidas por el presidente Nicolás Maduro.

Un gran ambiente preelectoral se vivió desde Bella Vista hasta el sector de San Pedro en el Casco Capital de Capacho Independencia. La gran marcha multicolor tuvo un mensaje al unísono; alcanzar la victoria el próximo 28 de julio de Nicolás Maduro para mantener la paz y la prosperidad del país.

El enlace regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV-Táchira, Freddy Bernal, resaltó que después del 28 de julio se consolidará la revolución y se avanzará en la prosperidad por lo que se dará una derrota contundente a los fascistas, quienes solicitaron las sanciones, las cuales han sometido al pueblo durante los últimos diez años.

Explicó ante la multitud que hay dos propuestas, “la del señor Edmundo que es volver al pasado, mantener las sanciones contra Venezuela, arrodillarse a Estados Unidos y privatizar todos los ministerios, en sí, volver a los apellidos, y está la propuesta de Nicolás Maduro de seguir adelante en la estabilización del país, mantener la paz, la prosperidad, el crecimiento la soberanía y ser autónomos independiente y soberanos”..

Bernal recordó que, “el país ha vivido diez años duros de sanciones económicas por culpa de quienes hoy piden votos. Ellos podrán decir mentiras pero el pueblo no es tonto y no olvida que quien ha luchado por la prosperidad y estabilidad económica ha sido el presidente, por eso desde Táchira garantizamos una victoria contundente el próximo 28 de julio”, sentenció.

Movilización de dos pueblos hermanos

Para la coordinadora de Movilización de la Dirección Regional del PSUV, Nellyver Lugo, esta concentración y marcha representa el acervo de dos pueblos hermanos, “con una historia que llena el corazón del pueblo tachirense, en una actividad que nos muestra no solamente pueblo en la calle, también muestra pueblo organizado. Cada quien con su 1×10, en su comunidad, para seguir mejorando nuestra organicidad, así garantizar la movilización”.

Lugo recordó la frase de Dario Vivas, quien expresaba que no se moviliza lo que no se organiza, “y no se organiza lo que no tiene consciencia y este es un pueblo que tiene consciencia y qué sabe lo que está en juego el próximo 28J, escoge Venezuela el abismo o la continuidad de la recuperación”.

La gran movilización contó con el acompañamiento de la militancia de Capacho Viejo, que se sumó a la concentración para en una sola voz, el pueblo de Capacho manifestara su apoyo rotundo a la Revolución Bolivariana y al liderazgo del conductor de victorias Nicolás Maduro.

Darlenis León, del sector educación, milita y marcha porque quiso, con ese énfasis explicó que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia la han obligado a estar en este tipo de actividades.

“No estoy obligada, claro que no. Estoy por convicción apoyando el proceso. Aquí estamos las instituciones de los Capachos”, precisó León.

Marta Martínez, militante del PSUV explicó por qué es necesaria la continuidad de Nicolás al frente de los destinos de la República, “es el único que garantiza la paz y la soberanía de Venezuela”.

José Albarracín reiteró que el pueblo de Capacho apoya al mandatario nacional porque “es un hombre valiente que ha resistido en los últimos diez años el bloqueo inclemente del imperio en contra de la gente de Venezuela y es el único que garantiza paz y recuperación en nuestro país”.