China desarrolla perro robot con IA para personas ciegas

China está desarrollando un perro robot con IA para personas ciegas, con reconocimiento de voz que se puede fabricar en masa, informó el equipo de investigación de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Jiao Tong en Shanghai.

Desde la creación del “roboperro” y del cual ya están realizando pruebas de campo, se trata de un robot que tiene un tamaño similar al de un bulldog inglés, pero siendo un poco más ancho y, además, contando con dos patas extra.

China tiene un problema con casi 20 millones de personas ciegas. Su solución es un perro robot https://t.co/yVdzFRIJSM — xataka (@xataka) July 9, 2024

Esas seis patas ofrece no sólo más estabilidad, sino la posibilidad de un movimiento más fluido para que la persona invidente no sienta tirones. Además, permite una mayor estabilidad. Gao Feng es el jefe del equipo de desarrollo y comenta que “cuando se levantan tres patas, quedan otras tres, como el trípode de una cámara. Es la configuración más estable”, reseñó Xataka en nota de prensa.

Puedes hablar con él

Como es habitual en este tipo de robots, está hasta arriba de sensores para reconocer el entorno, con el añadido en este caso de que utiliza las cámaras para identificar elementos como las señales de tráfico y semáforos. Además, cuenta con un sistema de reconocimiento de voz que, según el equipo, tiene una precisión superior al 90% y un tiempo de respuesta inferior a un segundo.

El sistema está controlado por inteligencia artificial que, aparte de ese reconocimiento de voz y señales, puede planificar rutas. Y también puede transmitir comandos por sonido y ofrecer información en tiempo real sobre el entorno. Eso un perro no lo hace. También tiene un sistema de ‘control’ que permite, mediante movimientos de la correa, adaptar el paso del perro. Eso el de verdad sí puede hacerlo.

Producción en masa

Pero como comentábamos, el gran problema de China es que los perros guía son inaccesibles debido a que… no hay. No sólo son caros, sino que el entrenamiento es de unos dos o tres años antes de poder asignarlos, por lo que el proceso es lento. Con una máquina, eso no pasaría y el propio Gao afirma que “es un poco como los coches. Puedo producirlos en serie de la misma forma que los coches, por lo que serán cada vez más asequibles.”

Además, continúa afirmando que “creo que podría ser un mercado muy grande, ya que podría haber decenas de millones de personas en el mundo que necesiten perros guía”. De momento, como decimos, se trata de un elemento en pruebas y hay personas invidentes que están ayudando en el desarrollo en pruebas en exterior para desarrollar tanto el sistema de movimiento como los comandos de voz (de momento, en chino).