Cómo evitar que Facebook e Instagram usen tus “posts” para entrenar su IA

Los usuarios de Facebook e Instagram, las redes sociales estrella de la tecnológica, han recibido un mensaje en el que se les informa de que, a partir del 26 de junio, sus datos serán usados para entrenar los modelos de IA de la compañía.

Quienes no quieran que se usen sus datos para ese cometido pueden negarse a ello, pero el camino para hacerlo es largo y confuso.

De ahí que muchos usuarios hayan difundido en redes pequeñas chuletas explicativas para lograrlo. Una de las guías más compartidas ha sido la del músico, youtuber y diseñador de producto Martin Keary (@Tantacrul en X), reseñó El País en nota de prensa.

1. I'm legit shocked by the design of @Meta's new notification informing us they want to use the content we post to train their AI models. It's intentionally designed to be highly awkward in order to minimise the number of users who will object to it. Let me break it down. pic.twitter.com/rhKNFt7CEu