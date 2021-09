El cohete SpaceX está listo para su lanzamiento

El primer vuelo privado de SpaceX lanzará su primer cohete sin astronautas profesionales a bordo, situación inédita, tras 60 años de vuelos espaciales tripulados

El lanzamiento está programado para el miércoles por la noche desde el Centro Espacial Kennedy.

La nave estará abordada por el financista del vuelo privado, Jared Isaacman, quien asegura que “este es el primer paso hacia un mundo donde la gente común puede ir y aventurarse entre las estrella”. Lo acompañarán los dos ganadores del sorteo, junto con un trabajador de la salud que sobrevivió al cáncer infantil. Juntos recorrerán tres días alrededor del mundo.

Si bien no divulgará lo que está pagando por el vuelo, Isaacman reconoce los “debates valiosos” sobre si los ricos deberían gastar su fortuna solucionando problemas en la Tierra o haciendo turismo en el espacio. Pero sostiene que invertir en el espacio ahora reducirá los costos en el futuro. “Debido a que es tan caro, el espacio ha sido el dominio exclusivo de las superpotencias mundiales y la élite que seleccionan”, dijo a The Associated Press la semana pasada. “Simplemente no debería quedarse así”.

El cohete se elevará 100 millas (160 kilómetros) más alto que la estación espacial, apuntando a una altitud de 357 millas (575 kilómetros), justo por encima de la posición actual del Hubble. Telescopio espacial.

El vuelo realizado el pasado mes de julio por Jeff Bezos de Blue Origin y Richard Branson de Virgin Galactic, ozaron brevemente el espacio durante sus viajes cortos en julio: Branson alcanzó los 86 kilómetros (53 millas) mientras que Bezos alcanzó los 106 kilómetros (66 millas), reseña la AP.

Este es el primer vuelo privado de SpaceX y la compañía está ejecutando el programa de forma independiente de NASA, por lo que ofrece sus propias instalaciones para que los pasajeros privados duerman, coman y pasen el rato antes del lanzamiento, y para que se pongan sus trajes de vuelo con adornos blancos y negros.

La plataforma de lanzamiento alquilada utilizada por SpaceX es la misma utilizada por los caminantes lunares del Apolo, los astronautas del transbordador y las tres tripulaciones anteriores de la NASA.

Al final de la misión, aterrizarán frente a la costa de Florida al igual que sus predecesores.

La vuelta al mundo en 3 días

Isaacman y SpaceX se decidieron por tres días como el punto ideal para orbitar la Tierra. Le da a él y a sus compañeros de viaje mucho tiempo para disfrutar de las vistas a través de una ventana con forma de burbuja personalizada, tomar muestras de sangre y realizar otras investigaciones médicas, y despertar el interés por los artículos de subasta en beneficio del hospital.

Aunque es espacioso para una cápsula, el Dragon prácticamente no ofrece privacidad; sólo una cortina protege el inodoro. A diferencia de la estación espacial y los viejos transbordadores de la NASA, no hay cocina ni compartimentos para dormir, ni siquiera áreas de trabajo separadas.

Los viajeros comerán pizza fría después del despegue, pero también llevarán comida lista al estilo de los astronautas.

Quiénes viajarán a bordo

Al financista del vuelo privado, Jared Isaacman, lo acompañarán los tripulantes que ganaron su cupo a través de un sorteo:

Hayley Arceneaux, una expaciente del Hospital de San Jude que ahora trabaja en el hospital de Memphis, Tennessee. Arceneaux, que ahora tiene 29 años, tenía 10 cuando le diagnosticaron cáncer de hueso y le reemplazaron gran parte del fémur izquierdo con una varilla de titanio. Será la primera persona en el espacio con una prótesis, orgullosa de allanar el camino para “aquellos que no son físicamente perfectos”. También será la estadounidense más joven en el espacio.

Sian Proctor, de 51 años, educadora de un colegio comunitario en Tempe, Arizona, y ex instructora de geología, venció a otros 200 clientes de Shift4 Payments con su negocio de obras de arte con temática espacial. También piloto, fue astronauta finalista de la NASA hace más de una década.

Chris Sembroski, de 42 años, ingeniero de datos y ex misilista de la Fuerza Aérea de Everett, Washington, participó en una lotería abierta al donar a St. Jude. No ganó, pero un amigo de su época universitaria lo hizo y le dio el puesto.