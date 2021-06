Jeff Bezos irá al espacio tras dejar su cargo de CEO de Amazon

Apenas dos semanas después de abandonar su cargo como CEO de Amazon, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, subirá al cohete New Sheppard, fabricado por su empresa Blue Origin, para realizar una breve incursión turística por el espacio exterior.

El magnate realizará el viaje con su hermano Mark y el ganador de la subasta que actualmente está abierta para vender una plaza, una puja que actualmente supera los 2,8 millones de dólares y ha atraído a más de 6.300 personas interesadas de 143 países.

“Si ves la tierra desde el espacio, te cambia. Cambia tu relación con este planeta, con la humanidad. Es una sola tierra», dijo Bezos en un video publicado en su cuenta en Instagram este lunes. “Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio”, posteó.

El vuelo está programado para el 20 de julio, el aniversario del alunizaje del Apolo 11 en 1969. Se espera que el vuelo dure unos 11 minutos, y solo una pequeña parte de ese tiempo está por encima de la línea Karman, que marca la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio.

El cohete New Shepard es reutilizable; la idea es que la reutilización de cohetes reducirá el costo de ir al espacio y lo hará más accesible. La cápsula presurizada tiene espacio para seis pasajeros. No hay pilotos. Esta será la primera vez que una tripulación estará a bordo del New Shepard en una cápsula unida al cohete.

Tras el despegue, el cohete se separará de su impulsor, luego permanecerá a una altura de más de 100 kilómetros durante cuatro minutos, en los cuales los pasajeros podrán experimentar la falta de gravedad y ver la curvatura de la Tierra desde el espacio. El impulsor aterrizará de manera autónoma en una base a dos millas del sitio de lanzamiento, y el cohete descenderá amortiguado por tres grandes paracaídas hasta su aterrizaje.

Bezos será el primer multimillonario inmerso en la carrera por el turismo espacial que se embarca en un viaje de su compañía, ni Elon Musk ni Richard Branson han viajado al espacio todavía en los cohetes de sus compañías Space X y Virgin Galactic.