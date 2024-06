Movistar anuncia acciones para potenciar su infraestructura de red

Movistar Venezuela, líder en el mercado de telefonía móvil con 50% de participación en smartphones y más de la mitad del tráfico de datos móviles, ofreció detalles de las acciones que forman parte de su plan para potenciar la infraestructura de red y mejorar la experiencia de sus clientes.

“Como hemos insistido, la recuperación del valor de nuestros servicios, entre otras variables, nos permite contar con un flujo de caja adecuado para continuar invirtiendo. Estamos enfocados en ampliar nuestra cobertura, modernizar nuestras plataformas, recuperar estaciones afectadas y prepararnos para nuevas tecnologías como voz sobre LTE y 5G. Todo esto, para seguir ofreciendo a nuestros clientes los mejores productos y servicios adaptados a sus necesidades”, precisó José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica Movistar Venezuela en nota de prensa

En un encuentro con prensa, José Luis Rodríguez Zarco, presidente de Telefónica Movistar en Venezuela, destacó que en los últimos 18 meses han ejecutado más de 1.300 acciones de despliegue, fortaleciendo su huella LTE en todo el país.

El presidente de Telefónica Movistar Venezuela José Luis Rodríguez Zarco, indicó que la compañía está enfocada en modernizar y expandir sus plataformas para mejorar la calidad de la red 4G y preparar su infraestructura para ofrecer Voz sobre VoLTE y la futura llegada de la red 5G — Movistar Venezuela (@MovistarVe) June 25, 2024

Como parte de este plan, Movistar está realizando labores de modernización y expansión en más de 500 estaciones en Caracas y Oriente, y ampliando su huella en 32 nuevas zonas, para mejorar la cobertura y capacidad de la red 4G.

“Son esfuerzos fundamentales para sentar las bases de VoLTE, que mejorará significativamente la calidad de voz y la experiencia de llamadas de nuestros usuarios, y para la futura llegada de la red 5G. Estaremos realizando pruebas de esta tecnología, como parte de nuestra preparación”, indicó la directora de Tecnología de Telefónica Movistar, Esther Borges.

Además de las mejoras en la red, durante el encuentro se hizo referencia a la sólida presencia de la marca en la mente de los consumidores. “Cuando los venezolanos piensan en telefonía móvil, piensan en nosotros”, afirmó Rodolfo Campa, director de Go to Market B2C, al compartir los datos de la última medición de KANTAR, que arrojaron 46,5 puntos en el indicador Brand Power, el valor que le dan los consumidores a la marca, y 59% de recordación en Top of Mind.

Innovación en su ecosistema

Movistar también continúa apostando por la innovación de su ecosistema de atención digital con su propia plataforma e-commerce https://tienda.movistar.com.ve y su tienda oficial en MercadoLibre, que permiten adquirir SIM cards y líneas 4G, prepago y pospago, de forma rápida y segura, con opciones de retiro en tienda, entrega a domicilio y envío a todo el territorio nacional.

Próximamente, la plataforma ofrecerá la compra de terminales, mejorando aún más la experiencia del cliente.

Desde el lanzamiento de la nueva App Mi Movistar, la compañía registró un aumento de 52% en el número de requerimientos que los clientes realizan a través de la aplicación. Al cierre de mayo, se superaron 1.5 millones de transacciones en el canal, consolidando a Movistar como pionera en aplicaciones de autogestión.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Movistar para consolidar su red y satisfacer las necesidades de sus clientes.

“Nuestro liderazgo se basa tanto en cifras como en la percepción de nuestros usuarios. Hemos duplicado nuestro indicador de calidad en el último año, gracias a mejoras de red, oferta comercial, modelo de atención y plataformas de autogestión”, agregó Campa.