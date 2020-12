Samsung es galardonada con 44 premios de innovación de CES 2021

Samsung Electronics Co., Ltd., líder mundial en tecnología, anunció hoy que 44 de sus innovaciones de nuevos productos y servicios han recibido los honores del Premio CES® 2021 Innovation, incluidos cuatro premios ‘Best of Innovations’, de Consumer Technology Association (CTA)™. Los prestigiosos premios reconocen el diseño y la ingeniería destacados en tecnología de vanguardia, y el honor también sirve para marcar la herencia de Samsung en el desarrollo de innovaciones revolucionarias y significativas que impulsan tanto a la industria, como a la sociedad.

Este año, el Galaxy Note20 5G/Ultra 5G y el Galaxy Buds+ BTS Edition estuvieron entre los galardonados del premio ‘Best of Innovation’ de Samsung. Los galardonados de Samsung abarcan una variedad de categorías, que incluyen Accesibilidad, Accesorios de Computadora, Hardware y Componentes de Computadora, Imágenes Digitales/Fotografía, Tecnologías Integradas, Fitness & Deportes, Juegos, Auriculares & Audio Personal, Salud & Bienestar, Electrodomésticos, Componentes & Accesorios AV Doméstico, Dispositivos y Accesorios Móviles, Hogar Inteligente, Software y Aplicaciones Móviles, Streaming, Sustentabilidad, Dispositivos Vestibles y Pantallas Visuales.

El Premio CES Innovation es patrocinado por CTA, el propietario y organizador del CES – el evento tecnológico más grande e influyente del mundo. CES 2021 será el primer evento totalmente digital de la organización, que tendrá lugar del 11 al 14 de enero. Además, Samsung llevará a cabo una conferencia de prensa virtual en el CES el 11 de enero a las 9:00 AM ET ( insertar hora local), que también se transmitirá en vivo en Samsung Newsroom y Samsung.com.