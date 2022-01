The Freestyle, una pantalla portátil para donde quiera que estés

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció el lanzamiento de su nuevo dispositivo portátil de pantalla y entretenimiento, The Freestyle, en el CES 2022. The Freestyle ofrecer visualización y entretenimiento para los clientes que buscan llevar contenido de audio y video dondequiera que vayan.

Dirigido a la Generación Z y los millennials, The Freestyle es un proyector, un altavoz inteligente y un dispositivo de iluminación ambiental. Pesa 830 gramos y su base permite una rotación de hasta 180 grados, lo que habilita a los usuarios a mostrar videos de alta calidad en cualquier lugar – mesas, pisos, paredes o incluso techos –, sin necesidad de una pantalla separada.

The Freestyle viene con funciones totalmente automáticas de corrección trapezoidal y nivelación. Las funciones permiten que el dispositivo ajuste automáticamente su pantalla a cualquier superficie en cualquier ángulo, proporcionando una imagen perfectamente proporcional en todo momento. Además, la función de enfoque automático permite que The Freestyle muestre una imagen nítida en cualquier superficie, en cualquier ángulo, de hasta 100 pulgadas de tamaño. The Freestyle también viene con un radiador pasivo dual que habilita graves limpios y más profundos sin distorsión, y su radiación de sonido de 360 grados permite que los clientes disfruten de una experiencia de sonido con calidad cinematográfica sin importar dónde se encuentren.

The Freestyle ofrece funciones de Smart TV disponibles en los Smart TVs de Samsung, con servicios de streaming integrados y funciones de duplicación y transmisión compatibles con dispositivos móviles Android e iOS.

Incluye control de voz de campo lejano, lo que permite a los usuarios elegir sus asistentes de voz favoritos cuando usan el dispositivo sin usar las manos.