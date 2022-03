Ven app, nace la red social de los venezolanos

Venezuela dio un paso adelante en lo que a tecnología y conectividad se refiere con la puesta en funcionamiento de la aplicación criolla para el uso de redes sociales Ven app.

Anunciado el pasado 17 de marzo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el lanzamiento de “la red social de los venezolanos” registró más de 10.000 descargas ese mismo día de su activación en las tiendas virtuales Google Play y App Store.

Hoy, al cierre de este trabajo, las descargas ascendían a más de 50.000.

Conectividad a lo criollo

Ven app es una aplicación que ofrece, entre sus bondades más atractivas, servir como puente de comunicación directa con el Ejecutivo nacional y tener acceso a una llamada Línea Roja.

La aplicación, compatible con dispositivos android e iOS, sigue el camino ya trazado por la china We Chat, la rusa Vkontakte o VK, y la inglesa Telegram, por nombrar algunas de las redes sociales que buscan alejarse del monopolio de Meta (Facebook) y sus hijas Instagram y Whatsapp.

Por ejemplo, las aplicaciones china y rusa cuentan con funciones que van desde una interacción sencilla con amigos, familiares y personas con gustos en común hasta hacer cosas sencillas de la cotidianidad como transferencias, compras de boletos de avión, pedir servicio de taxis e incluso gestionar las facturas de la electricidad. Usuarios de Ven app esperan contar con los mismos beneficios.

Durante el encuentro por los primeros 100 días de gestión de los nuevos gobernadores y alcaldes, Maduro declaró que la iniciativa forma parte de una transición digital que busca fortalecer la gestión de plataformas digitales del Estado para las consultas, la protección social y la conexión con las necesidades de la gente, para lo cual designó como encargado al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

“Nace una red social para Venezuela y hemos creído conveniente incorporar los beneficios de esa nueva red social, impulsada por emprendedores venezolanos, en el gobierno electrónico, en la capacidad para hacer la denuncia, para dar respuestas y para conseguir soluciones”, dijo el mandatario.

canal ya cuenta con más de 10.000 miembros.

La Línea Roja

En ese sentido, y adaptándose a las necesidades primordiales de los venezolanos, en Ven app, la llamada Línea Roja es una herramienta que le ofrece a cada usuario un acercamiento directo con diversas instituciones.

La idea de este acercamiento virtual es permitir al público venezolano crear reportes de fallas en el transporte público, la salud, el gas y la electricidad, por nombrar algunos servicios, o denunciar situaciones irregulares en el área de la educación, los derechos humanos, los derechos animales y hasta casos de discriminación en algún espacio o entorno.

Esta opción permite también crear reportes de incidentes, aportar sugerencias y hacer peticiones.

La página web de la aplicación ofrece una serie de videotutoriales que explican de forma sencilla los pasos a seguir.

Para utilizar la línea de denuncias los usuarios deberán rellenar un formulario con sus datos, fecha y descripción del reporte y lugar.

Además, podrán adjuntar documentos que respalden su solicitud y, luego de creado, el reporte puede ser monitoreado para comprobar su estatus.

Ofrece canales con temáticas diversas.

Los canales

En lo que a interacción social se refiere, Ven app permite el acceso a una serie de canales dedicados a temas específicos y segmentados en categorías como entretenimiento, deporte, cine, arte y música, entre otros, en los que las usuarias y usuarios no solo podrán acceder a información de último minuto, sino que también podrán interactuar y debatir con los integrantes de cada grupo.

Asimismo, los usuarios podrán ver, publicar, compartir y hasta recomendar contenidos que, tal y como en el resto de las redes sociales, se muestra en el muro, junto a las publicaciones de los canales a los que pertenecen.

Otra de las opciones, dentro de cada canal, es la de compartir y crear archivos, imágenes, videos, encuestas y publicaciones, bien sea en público o para sus grupos seleccionados.

Para mayor interacción, posee una opción de chat, llamada Venchat, para enviar mensajes directos a los miembros de los canales a los que pertenezca de forma individual o grupal y que, como novedad, no utiliza megas. Son de carácter gratuito.

Permite la interacción entre los usuarios.

Agendar citas

Dentro de sus funciones, Ven app también permite agendar citas, planear y organizar actividades personales diarias.

Como herramienta interactiva, permite el manejo de grupos de trabajo para empresas e instituciones, la creación de grupos privados o públicos y programar eventos en los canales.

La privacidad

A nueve días de su lanzamiento, son muchas las reacciones que han surgido en apoyo al nuevo lanzamiento.

En cuanto a su funcionamiento, la más predominante, en otras redes sociales y en la caja de comentarios de las tiendas virtuales de descarga, se refiere a la preocupación de los usuarios por la privacidad de los datos solicitados por Ven app.

El informático, desarrollador y programador, Luigino Bracci Roa, expresó su apoyo al esfuerzo que desde el Gobierno nacional se realiza por crear espacios virtuales y digitales propios, “en particular con todos los acontecimientos mundiales que están ocurriendo y que nos han demostrado cómo las empresas de redes sociales pueden bloquear usuarios y censurar contenidos de forma injusta y arbitraria, todo por complacer los intereses de sus dueños y gobiernos”.

Agregó que “la aplicación me parece muy buena, aunque en estos momentos hay bastante lentitud, supongo que por la gran cantidad de usuarios. Esperemos que supere ese inconveniente. La aplicación como tal se parece mucho a Instagram a la hora de publicar”.

Sin embargo, al igual que lo expresan otros usuarios, Bracci Roa, advirtió que es necesario informar al público sobre el origen de la aplicación y quiénes la manejan, así como los términos y condiciones bajo los cuales opera la misma.

“Creo que es importante que la red social tenga unos términos y condiciones que expliquen qué se va a hacer con los datos personales recaudados: si se van a revender, cuáles son las condiciones de privacidad, por cuánto tiempo se almacenarán estos datos, etcétera”, recalca el experto en esta materia.

Asimismo, agregó que, de igual forma, es importante que se den a conocer las normas y reglas establecidas de la misma aplicación para evitar actos inescrupulosos o que atenten contra la seguridad e integridad de otros usuarios y usuarias.

“En este momento el ambiente está calmado, pero hemos tenido momentos muy álgidos en Venezuela como, por ejemplo, las guarimbas de 2014 y 2017 o las elecciones, eventos en los cuales personas inescrupulosas han hecho amenazas contra otras por su tendencia política, han publicado direcciones de vivienda y datos personales de sus contrincantes llamando a atacarlos; han publicado fotos o videos personales o privados de terceras personas. Entonces tiene que haber normas muy claras y específicas sobre qué está permitido y qué no”, dijo.

Sobre este aspecto, la página web de Ven app destaca que tanto los datos como el contenido compartido a través de la red social “no serán utilizados con una finalidad distinta a la cual los proporcionaste”.

Tiene servicio de mensajería privada.

Contacto con Ven app

En respuesta a los requerimientos de usuarias y usuarios, la página web: www.venapp.com, posee una caja de comentarios en la que es posible expresar dudas, quejas, comentarios y propuestas.

De igual forma, en sus cuentas en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, Ven app responde activamente los planteamientos de los usuarios.

En ese sentido, otra de las inquietudes que han expresado con mayor insistencia los usuarios es acerca de un error que el sistema ha arrojado luego de registrarse en la plataforma. El problema es que a algunos no les permite volver a iniciar la sesión, por lo que otros han compartido la posible solución. Hay un feedback.

“Me pasó lo mismo y cuando escribí por venapp.com para pedir ayuda me recomendaron desinstalar la aplicación y descargarla. Me registré de nuevo y sí me funciona”, escribió una usuaria en Instagram.

Por su parte, los administradores de Ven app recomiendan a quienes estén experimentando estos contratiempos comunicarse a través del correo electrónico: [email protected]: “nuestro equipo técnico está listo para dar respuesta a cualquier requerimiento o solicitud que tengas”, expresan.