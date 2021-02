Adopciones de la semana

Esta semana te traemos una cartelera de adopciones con muchas opciones para ti; amigos de cuatro patas esperan por un caluroso hogar que le brinde la oportunidad de entregar su amor incondicional. Estos hermosos peludos esperan una familia amorosa y responsable que los quiera.

Jager

Este hermoso perrito se llama Jager y se perdió recientemente en el Hatillo, su familia esta muy angustiada buscándolo. Si alguien lo ve por favor avisar al número: 0414.250.24.03

Ada

Ada es una perrita de la raza poddle patas cortas de 3 años que está en adopción responsable. Su adoptante debe asumir su visita al veterinario para que le coloquen tratamiento para la piel, pues le echaron aceite y le dañaron algunas zonas. Igualmente debe establecerse el compromiso de obligatoriedad de esterilización una vez recuperada de su afección en la piel. También se debe desparasitar y colocarle su vacuna séxtuple y antirrábica. Se entrega solo para la zona de Caracas. Interesados comunicarse al número: 0412.300.35.93.

Gatitos

En la avenida Sucre, adyacente a la estación del metro Agua Salud, hay dos gatitos de 2 meses de nacidos que esperan por una familia que les brinde hogar. Los interesados llamar al números de contacto: 0424.144.83.22.

Linda ponketa

Esta hermosa perrita con un corte de pelo muy peculiar se encuentra en adopción a personas o familias que se encuentren en la población de Cagua en el estado Aragua. Quien dese tenerla junto a su familia debe llamar al: 0424.466.36.65

Pinscher en adopción

Este machito de 5 años está en adopción responsable, es noble y manso, esta castrado y es de tamaño pequeño. Interesados llamar al: 0424.250.09.20

Buscan a Tom

Tom es un gato mestizo, que se perdió en Chacao, cerca del Dorsay. Su familia lo está buscando, a quienes lo hayan visto avisar al número: 0414.911.30.36

Juguetón en adopción

Este perrito, de particular belleza, tiene 9 meses, está castrado, es cariñoso y juguetón, se encuentra en adopción responsable. No es apto para talleres, platabanda, cuidar casas desocupadas o estar en haciendas, ellos merecen amor y cariño, no una vida dolorosa. Solo se entrega previa entrevista y seguimiento a personas responsables en Caracas, con compromiso de vacunación. Para más detalles contactar a Jenny al 0412.555.11.05

Las buscan

Dos perritas que al parecer fueron abandonadas a finales de noviembre del año pasado en Montalbán II en Caracas, fueron atendidas por proteccionistas de la zona, quienes le curaron la sarna y desnutrición que padecían, también fueron desparasitadas. Con el pasar del tiempo supieron mantenerse en la zona, albergándose en los estacionamientos de varios edificios de Montalbán II.

Pero desaparecieron el pasado 21 de enero y no las han vuelto a ver, una de ellas es negra con algunas manchas en blanco y responde al nombre de “La Negra” y la otra es de color blanco con marrón y tiene los ojos claros.