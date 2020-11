Adopciones de la semana

Abandonar al ser que más te ha brindado su amor incondicional es el acto de crueldad más aberrante que pueda haber, por eso si tienes una mascota y vas a viajar y no puedes llevarlos o simplemente ya no los quieres, te invitamos a brindarles una segunda oportunidad en un hogar amoroso y no dejarlos abandonados a su suerte o a la deriva en la calle.

Tal es el caso de esta perrita de dos años cuyo dueño se va del país y la dejará en la calle, por lo que urge un hogar temporal o una adopción responsable. Los interesados llamar al 0414.023.88.77

Gatito

Este hermoso gatito bebé está en adopción, ya come solito, es machito, interesados llamar: 0414.131.47.82

Ayuda para gatita mamá

A través de las redes sociales están solicitando ayuda con comida para esta hermosa mamá gatuna rescatada con sus bebés

Estos bebés fueron rescatados con su mami de un estacionamiento en el Valle en Caracas, están solicitando ayuda para alimentarlos, más que todo a la mami porque los bebés están muy chiquitos. Pronto estarán en adopción y solo a familias responsables. Si puedes ayudar por favor contacta a su rescatista al 0412-954.10.12