La importancia de los requisitos al momento de adoptar a un peludo

Al momento de tomar la decisión de adoptar a un compañero peludo para que forme parte de la familia, hay diversas dudas y hasta mitos que se pueden presentar. Por tal razón, lo ideal es buscar una ayuda experta que pueda aclarar cualquier cuestionamiento sobre los posibles requerimientos y acuerdos a tomar en consideración para llevar a casa a un animal de compañía.

En ese sentido, la rescatista y promotora de la Fundación Kikiriwuao, Thaymar Velázquez, en un artículo de kikiriblog explica las razones e importancias de las preguntas, requisitos y demás pasos que deben seguir los adoptantes al momento de hacerse responsable de una vida que los animalistas rescatan, sanan y albergan, hasta el momento de entregarlos a su nuevo y definitivo hogar.

“Cuando adoptas a un perro o gato para que forme parte de tu familia, el proteccionista o fundación tiene algunos compromisos con el adoptante, pero también el adoptante con el proteccionista o fundación, porque ese animalito que no puede hablar, que ves hermoso y sano, tiene una historia.

Cajas de cachorros en el basurero, famélicos e inconscientes en medio de una calle poco transitada bajo el sol aparentemente muerto, con miasis consumiendo gran parte de su cuerpo, con tumores, atropellados, enfermos o simplemente recién abandonados. Pero es que también hemos encontrado animales que han tenido que ser rescatados de hogares, por llamarles de algún modo, en los que el animal simplemente era un mueble más, porque no comía o bebía, no recibía atenciones o peor, era muy maltratado.

Responsabilidad y estabilidad al momento de adoptar

Debido a la dura realidad que enfrentan los animalista al momento de albergar y dar una segunda oportunidad a un perrito o gatito en situación de calle o maltrato. Thaymar considera que los nuevos adoptantes mínimo deben tener posibilidades económicas, estabilidad y responsabilidad para garantizar el alimento la salud y el mayor bienestar del animal.

“Evaluemos: un saco de alimento en Venezuela supera la realidad del sueldo mínimo, además de una consulta de atención veterinaria o vacunas, todo esto, requiere gastos; y tú dirás, tendré que ser millonario y ahí está la respuesta: NO, pero sí, es muy necesaria la voluntad, las ganas y el amor hacia tu perro o gato, porque no es un mueble más, es un miembro más de la familia. Excusas como me voy de viaje y no puedo llevármelo, creció mucho, rompe todo, se orina por todos lados, mordió al niño, tumbó a la abuela, se enferma mucho, tiene pulgas etc, etc, etc…”

“Cuando adoptas a una fundación o proteccionista, ese pasado arropa a ese protegido que será de tu familia y que si tiene algún trauma ocasionado por el maltrato y por alguna razón en la entrevista, arrojas una posibilidad de activar esos traumas, ese peludo, no podrá formar parte de tu familia. Si se te han perdido 2 perros, te envenenaron los gatos o eres menor de edad, muy seguramente, no se te dé ningún animal de compañía”.

Requisitos para adoptar

En el caso de KikiriWau, se pide dirección con punto de referencia, porque cuando se pierden, vamos tras él hasta encontrarlo y si es un lugar inaccesible, posiblemente también se te diga que no, porque si se perdiera, no podríamos apoyar en su búsqueda y como lo mencioné antes, ya tienen su historia, que a su vez es parte de la nuestra.

A veces quieren adoptar un perro que no crezca mucho y que sea cachorro… pero si nos encontramos la cajita de cachorros en el basurero… cómo saber los tamaños a futuro, en los gatos es más fácil pero en el caso de los perros…definitivamente no.

Antes, procurábamos entregarlos esterilizados, pero los altos costos, no nos lo permiten en todos los casos, sin embargo, se hace énfasis en que debe ser esterilizado y es que la esterilización tiene más ventajas de las que te imaginas (eso te lo cuento en otra entrega), pero lo que sí es indudablemente lo más importante, es que rompemos con la reproducción y evitamos más animales.

Cuando adoptas a un animal que ha sobrevivido a la calle, le devuelves la vida, vuelve a nacer, sin importar si es adulto o no, lo verás jugar como un cachorro y podrás descubrir que detrás de esa mirada, se esconde un gran amor incondicional, que tratará de comprender qué está bien y qué está mal. Cuando adoptas, nos ayudas a salvar vidas, porque al entregarte un perro o gato, podemos rescatar otro.

Dirección en donde vivirá, con punto de referencia

Cuántas personas viven en casa

Son alérgicos o no

Hay niños, qué edades

Adultos mayores

Viajas con frecuencia

Los dueños de la casa saben que adoptarás

Todos en casa están de acuerdo con tener a un compañero de vida por los próximos 15 años en promedio.

Son algunas cosas que debes evaluar. Y si es muy complicado, pide ayuda y sé hogar temporal, para que puedas poner a prueba tu paciencia y además, vivas una historia que marcará tu vida para siempre, dejando una huella que permitió cambiar tu vida y la de ese peludo que sacaste del maltrato y ayudaste a salvar su vida, entonces comprenderás el porqué de querer monitorearlos y asegurarnos de su bienestar.