50 formas que busca tu perro para darte información

¿Alguna vez has estado cerca de tu perro y te preguntas qué está pensando o qué está sintiendo? Seguramente has atrapado a tu perro haciendo algo extraño que te ha hecho cuestionar su estado mental. Incluso la posición en la que duerme tu perro significa algo. Aquí hay 50 comportamientos caninos más comunes explicados en términos humanos.

Aumento de la Corteza

¡Es tiempo de jugar! Si tu perro comienza con un ladrido bajo y se vuelve más fuerte hacia el final, ¡no puede contener su emoción y quiere jugar contigo!

Aullido

¿Alguna vez has notado perros aullando en los momentos más molestos? Por lo general, cuando un perro oye un sonido agudo, como una sirena o un silbato de tren, vuelven aullar. No está claro si esto se debe a que están molestos o les causa incomodidad en los oídos.

Gruñido bajo

Si un perro está gruñendo poco, está ansiosa y temerosa. Cualquier animal asustado es impredecible. No te sorprendas cuando sus nervios se apoderen de él.

Piernas locas/Bicho muerto

Si tu perro está durmiendo con todas sus extremidades en el aire (se asemeja a un insecto muerto), él está sumiso y vulnerable. No todos los perros duermen así, pero si el tuyo es un cachorro, independiente y relajado, es que se siente seguro en su entorno.

Dormir de lado

Los perros generalmente no duermen de lado por mucho tiempo, pero es una posición típica de siesta para ellos. Los perros que hacen esto a menudo tienen fuertes vínculos familiares y mucha confianza en su “manada”. Probablemente sea una perra feliz y despreocupada.

¿Quién no quiere ser el centro de la atención de un ser querido? Si tienes un perro y él está haciendo contacto visual intenso contigo, él está concentrado en ti y solo en ti. Él está muy atento a tus expresiones y a lo que quieres de él.

Boca abierta con cola relajada, pero orejas arriba

Si atrapas a tu perro así, significa que es neutral, relajado y seguro en su entorno. Si te estás preguntando cuándo es el mejor momento para acercarte a un perro extraño, es cuando está de esta manera.

Cola recta y puntiaguda, con orejas hacia adelante

En esta situación, tu mejor amigo siente curiosidad por algo dentro de su entorno. Tal vez escucha un ruido nuevo o huele algo interesante. De cualquier manera, él está listo para jugar al detective.

Lengua floja suspendida

Si su lengua está suspendida, siente escalofrío. Esto es una señal de que nada está mal en su mundo y todo es O.K.

Mostrando los dientes, las orejas hacia atrás y gruñendo

Este es obvio; sin embargo, nunca está de más recordar a la gente cómo es un perro enojado y agresivo. Si te encuentras con esto, tu perro se siente amenazado y alerta al enemigo. No te acerques a un perro en este estado. Incluso si está enojado con otra cosa, corres el riesgo de ser mordido.

Colgando de la ventana del carro

Esto es muy común, les encanta ver por la ventana del auto. Está asimilando su entorno y disfrutando de la gran cantidad de nuevos olores.

Arrastrando el trasero

¡Esto es divertido hasta que lo están haciendo en la alfombra! Si ves a tu perro arrastrando su trasero por el suelo, puede que solo tenga un trasero sucio que intenta limpiar. Esto podría ser una indicación de gusanos o un problema de la glándula anal, así que ¡vigílalo!

Ataque contra el sofá

Si alguna vez vuelves a casa en un sofá que ha sido completamente saqueado, tu cachorro tiene ansiedad por la separación. La mayoría de los perros terminan con esto eventualmente, pero mientras tanto, tómate el tiempo para caminar y sacar algo de su energía antes de que lo dejen en paz.

Mirando

Notarás que incluso los perros de poco cuidado necesitan tu atención. Una vez más, la mirada intensa no es su manera de ser espeluznante. Simplemente quiere tu cariño.

Frente baja, boca abierta y moviendo la cola

Si esto sucede cuando ustedes dos están jugando, significa que realmente se está divirtiendo y disfrutando. ¡Él se inclina ante ti como un agradecimiento!

Superman

Cuando un perro está echado sobre su vientre, es probable que sea un animal enérgico que finalmente se ha rendido. Muy a menudo los cachorros duermen así, esto les permite volver a subir y reanudar el tiempo de juego cuando se despiertan.

Desmayado

Cuando un perro se desmaya por completo, acostado sobre su espalda con las extremidades caídas sobre su cuerpo, hay una buena posibilidad de que se sobrecaliente. Esta es la mejor manera para refrescarse. Si ambas patas están cruzadas sobre su pecho, está diciendo “déjame en paz”. ¡Los perros también necesitan su sueño de belleza!

Enrollado del vientre

Un perro que duerme boca abajo con las patas debajo de él o fuera de su lado no está durmiendo bien. En esta posición, los perros no pueden alcanzar el sueño REM porque sus músculos no se pueden relajar por completo. Los perros tímidos y delicados generalmente duermen así.

El Zorro

Cuando las patas de un perro están debajo de ella y su cola está envuelta alrededor de su cara, probablemente tenga frío. Esta posición le permite mantener tanto calor como sea posible. Si visitaras una guarida de lobos (¡no recomendado!) Los verías dormir así. Si el perro no tiene frío, podría estar sintiendo aprensión.

Espalda con espalda

¡Es tan lindo cuando ves a dos perros durmiendo espalda con espalda! ¡Es aún más dulce cuando duermen espalda con espalda con sus dueños! Un perro solo hará esto con uno de sus miembros de la “manada” en el que confía al 100%.

Agita sus patas en el aire como si no le importara

Si tu perro está de pie o sentado y tiene ambas patas levantadas, ¡cuidado! Probablemente esté haciendo todo lo posible por concentrarse.

Dando regalos

Si tu perro te trae un regalo, ya sea un animal muerto o tu zapato, intentan hacerte feliz. Si tu reacción es “¡asco!” pero sonríes, dudo que se ofenda.

Abrazos post cena

Cuando un perro quiere acurrucarse después de una gran comida, se siente muy cómoda contigo.

Lamiendo

Algunas personas permiten que su mascota le lama la cara, mientras que a otras le da asco si incluso se lamen las manos. De cualquier manera, cuando un perro te lame, está siendo sumiso. Él está aliviando parte de su estrés y mostrándote amor.

Enloqueciendo cuando llegas a casa

“¡Finalmente, estás aquí! ¡Te extrañé todo el día! “Si él pudiera hablar, esto es lo que estaría diciendo o gritando más bien. Cuanto más salvaje se pone cuando entras por la puerta, más le emociona verte.

Acurrucarse en tu cama

¿Alguna vez has vuelto a casa para encontrar a tu perro acostado en tu cama? Este es un signo de que quiere sentirse cerca de ti cuando tuviste ausente. Tu cama tiene tu aroma, y ​​bueno, es bastante cómoda.

Apoyándose en Ti

Apoyarse contra ti es un grito de atención. Probablemente se siente descuidado y quiere un poco de amor extra.

Inclinación de la Cabeza

Esto debe ser lo más lindo que cualquier perro puede hacer. Los perros no saben cuán lindos son cuando hacen esto, están tratando de escuchar mejor. Cuando inclinan la cabeza, están ajustando su oreja externa, para que puedan centrarse mejor en el origen del ruido. Está siendo curioso!

Olfateando traseros

Vamos desde la linda inclinación de la cabeza hasta el repugnante olor a trasero. ¿Por qué hacen esto? Un perro olfateando un trasero es el equivalente a un humano dándose la mano. Están diciendo, “Hola, es un placer conocerte”. También están tratando de conocer al otro perro o persona que están olfateando.

Persiguiendo su cola

Puedes reírte de tu cachorro por perseguir algo que probablemente no atrape. Más aún, si lo atrapa, ¡va a ser doloroso! Los cachorros hacen esto porque no se dan cuenta de que lo que están persiguiendo ya es suyo. Otros perros hacen esto cuando están en un espacio confinado o se sienten aburridos. Revisa a tu perro por pulgas o haz que revisen sus glándulas anales si lo hace regularmente, podría ser un signo de problema.

Energía post baño

Si tu perro comienza a correr como un animal salvaje después de que se baña, probablemente odia estar mojado y está tratando de secarse. ¡También puede sentirse aliviado de que se haya terminado!

Manteniéndose a tu lado

La mayoría de nosotros considera que este hábito de perro es molesto y una invasión de su privacidad. Debes recordar que su familiar de cuatro patas es innatamente un animal de carga, y desea estar cerca de su “manada”. ¡Ese eres tú!

Entrecerrar los ojos o pestañear

Esto significa que su mascota quiere atención y está lista para pasar tiempo de calidad contigo. Si notas este comportamiento, revísate. ¿Has estado demasiado ocupado para mostrarle algo de amor hoy? Si es así, tómate un tiempo. ¡Es bueno para los dos!

Lengua afuera estudiándote

Si atrapaste al sexo opuesto haciéndote esto, podrías llamar a la policía. Cuando un perro hace esto, es una señal de que está relajado, feliz y meloso. ¡Esta es usualmente su expresión después de obtener la atención que anhela!

Caballo mecedor

Del mismo modo, cuando tu perro se comporta como un caballo meciéndose y se mueve de adelante hacia atrás, está disfrutando de la actividad actual y quiere que continúe.

Mostrando empatía

Tu perro sabe cuándo estás molesto, y lo más probable es que quiera consolarte. Tienen sus propias maneras de hacerlo, pero si estás molesto y él está sentado cerca de ti mirándote, lamiéndote o descansando su cabeza sobre ti, te está dejando saber que él está ahí para ti. ¡Los perros pueden leer nuestro lenguaje corporal y no les gusta cuando estamos enojados!

Comiendo hierba

Todos los dueños de perros se han preguntado por qué los perros hacen esto y si es normal. La buena noticia es que es normal. La mala noticia es que carecen de un nutriente específico en su dieta, tratando de mejorar su digestión o procurándose gusanos intestinales (el peor de los casos). Si es un día caluroso, pueden deshidratarse.

Comer heces

Esto es muy repulsivo, pero no te preocupes, ¡sobrevivirás! Los perros hacen esto para mantener su “territorio” limpio. Pueden comer lo suyo o las heces de otros perros porque no quieren defecar donde comen. Las perras madre comen la caca de sus cachorros para mantenerlos limpios. El hecho de que no se enfermen no significa que debes dejar que lo hagan. “Comí mi propia caca”

En espera de tu aprobación

Si encuentras a Fido mirándote antes de que esté a punto de hacer algo, significa que respeta y desea tu opinión. Entiende que estás a cargo y no le gusta molestarte.

Ojos de cachorro

Una de las cosas más adorables que hace tu perro es darte esos grandes ojos de cachorrito. Aunque la mayoría de las personas se derriten y recompensan esta belleza con un obsequio, esta es la forma en que tu perro dice que te ama y confía en ti. (¡Estoy seguro de que él también apreciará un sabroso bocado!)

Invadiendo tu cama

Cuando su perro se une a ti y a tu pareja en la cama e intenta ocupar todo el espacio, intenta sentirse como parte de la manada. ¡Prometo que no intenta ser molesto intencionalmente!

Se sienta en tus pies

Sentándose de pie, esencialmente está marcando su territorio. Puede estar actuando por inseguridad y tratando de reforzar que estás ahí para él.

Encorvado

Este es un comportamiento común de un perro previamente abusado o atacado. Al encorvarse se está haciendo pequeño e imperceptible. Asegúrate de ser paciente y gentil con él.

Cola de meneo rápido

Necesita ser consolado si su cola se mueve muy rápido con un corto rango de movimiento. Se siente ansioso y con leve incomodidad.

Cola rápida con amplia gama de movimiento

Por otro lado, si su cola se está volviendo loca pero tiene un rango de movimiento más alejado, ¡probablemente quiera ejercitarse y tiene mucha energía para quemar!

Excavando

Esto es una señal de aburrimiento. ¡Resguarda tu jardín asegurándote de que tu perro haga ejercicio todos los días, caminando y haciendo búsquedas!

Orejas hacia adelante

Si las orejas de un perro apuntan hacia adelante, quiere decir que se está concentrando en algo, justo en frente de él. Podría estar sintiendo una variedad de emociones; curiosidad, miedo, o algo completamente nuevo para él.

Levantando una sola pata

A veces, cuando un perro ve algo que le interesa, levanta una pata. También puede estar hambriento o de humor para jugar.

Bostezando

Los perros bostezan por la misma razón que la gente. Puede estar aburrido, cansado o puede haber “atrapado” tu bostezo.