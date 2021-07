Adopciones de la semana

Esta vitrina de adopciones de Últimas Noticias como todas las semanas promueve la tenencia responsable de animales de compañía. Además apoya la árdua labor de rescatistas, proteccionistas y animalistas, difundiendo a esos peludines que en su mayoría fueron rescatadas de las calles, alimentados, cuidados para posteriormente ser puestos en adopción en un hogar digno de su amor incondicional.

Cabe acotar que los gatos y perros que fueron abandonados y vuelven hacer adoptados por una familia, probablemente les cueste un período de tiempo adaptarse a ese nuevo núcleo. Por ello los especialistas recomiendan tener paciencia y confianza en el nuevo integrante del hogar.

En ese sentido es fundamental, educar a los más pequeños y a la ciudadanía en general sobre la importancia de reconocer a los animales como seres de derecho, que merecen respeto, consideración y amor. Una de las mejores formas de hacer un cambio es sumarse a la lucha por la defensa de los derechos de nuestros hermanos menores; los animales.

Ahora a conocer a los peludos de esta semana que buscan hogar:

Reina busca hogar. Tiene aproximadamente 1 año, está esterilizada, desparasitada. No tiene bravecto ni sus vacunas. Número contacto 0412-8065251





Alma busca hogar. Tiene 5 meses, cuenta con su bravecto, Está desparasitada, no tiene vacunas y está sin esterilizar. Contacto 0412-8065251





Gatica Cálico, tiene aproximadamente 5 a 6 meses de edad. Es Cariñosa y Tranquila. Merece un hogar donde la cuiden, fue rescatada. Número de contacto: 0412 900 5888





Guau! me llamo Coby 🐾 Tuve una herida en el lomo que ya esta sanada, gracias a mis amigos humanos que me curaron, atendieron y alimentaron.

🐶 Ya estoy bien, me gusta jugar y tambien descansar. Busco un hogar amoroso, donde me quieran y me cuiden para seguir sintiéndome sano y feliz!. Mis rescatistas no quieren que vuelva a la calle a sufrir.

Soy dócil y manso, me encanta estar con las personas, dicen que soy el acompañante perfecto. Soy obediente y tengo muy buen ánimo perruno, soy un perro adulto y por mis características parece que tengo 10 añitos, igual soy muy juguetón. Adóptame, dame una oportunidad!