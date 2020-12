Adopté un gatito… y ahora qué hago?

Al momento de adoptar por primera vez un gatito es importante tener en cuenta algunas recomendaciones, pues muchas personas que nunca han tenido mascotas, o particularmente un gato están llenas de dudas. Aquí les dejamos unas recomendaciones que nos dejaron los propios gatitos en una entrevista que les realizamos en Últimas Noticias…

Bueno humano, ya que decidiste darme un hogar y vas a cuidarme, te doy estos tips que te pueden ayudar:

1.- Debo comer proteínas (carne de pollo, rojas y pescado), igual que tú humano, variado, no me puedes alimentar siempre con una sola cosa, especialmente de sardinas, porque me sacan piedras en la orina y me puedo enfermar de los riñones, los gatitos somos muy delicados del tracto urinario, es una de nuestras debilidades, por lo que nuestra dieta es importante.

Puedes darme víceras como hígado de res y pollo, corazón, pajarilla (vaso de la res).

Puedes acompañar mi comidilla con vegetales y arroz, no pasta, porque se me cae el pelo… pero siempre acompañado de proteínas, soy carnívoro.

Cuando estoy pequeñito como tres veces al día y hasta cuatro incluyendo merienda… poquito a poquito, pero debo crecer…

No te olvides ponerme agua fresca y lavar el envase con frecuencia, pues al agua le salen bacterias y puedo enfermar.

2.- No es necesario que me bañes, nos limpiamos solo, pero si lo llegas ha hacer debes tener mucho cuidado con mis orejitas que no me entre agua. Voy a llorar mucho y puedo arañarte, es mi instinto, no me vayas a pegar por eso. Sécame bien y ponme al sol… y dame comida calentita para que mi cuerpito entre en calor

3.- Araño los muebles?, si, puedo llegar ha hacerlo, pero para evitar eso necesito un rascador para afilarme las uñas, pues siempre mudamos las caritas de nuestras garitas. Para eso te recomiendo ponerme un pedazo de cartón rugoso que me servirá de rascadera. También me puedes hacer un rascador con un tubo de agua y mecate, en internet hay muchos modelos… y te servirá de manualidad para pasar el rato en casa…

Un arañador puede fabricarse forrando un tubo de plástico con mecate

y fijarlo a una tabla base de madera.

Jamás me mandes a sacar las uñas, es mi naturaleza eso representa un acto de crueldad animal… algunos seudo veterinarios se prestan para esos actos crueles por unos pocos billetes…Eso me traerá mucho dolor e impedirá que pueda movilizarse normalmente, las garras son mi naturaleza, respétame.

4.- Para dormir siempre voy a preferir un cojincito o almohada… no suelo dormir en el piso, por lo general en algún lugar retirado y sobre algo. A los gatos nos gustan las alturas … una silla, un sillón, una cama!!! una almohada… calentito… los gatos somos friolentos, preferimos los lugares cálidos donde acurrucarnos.

Los gatitos somos friolentos, debemos tener un lugar calientito para dormir

5.- Nos hace falta llevar sol, procura abrir las ventanas para que entren los rayos pero OJO cuidado, porque somos curiosos y si vives en un edificio debes protegerme porque puedo asomarme o saltar para ver para abajo y caer…. Es un mito que no me pasa nada… Claro que me pasa, puede morir o quebrarme las patas…. el síndrome del gato volador es un mecanismo de defensa, pero no quiere decir que por ello salga ileso… Mejor es ponerle algunas mallitas y soportes al las bases de las ventanas, y así podremos caminar por las rejas y estar seguros. Nos encanta mirar a la calle, nos destreza de nuestra vida sedentaria

6.- Para evitar la obesidad y el sedentario requerimos tu atención…. Juega conmigo, siempre estaré dispuesto!… no necesitas juguetes sofisticados, una tirita que se mueva como una culebrita, un pitillo!!! ni te imaginas cuánto me divierto jugar con una pajilla de esas, una pelotica de papel aluminio o papel … amarra una cuerdita a un palito de gancho y le pones en la punta un vaso desechable picado en tiritas… hay muchos juguetes que puedes hacer para pasar el rato conmigo… pero juega conmigo, ayúdame a quemar calorías para no ponerme obeso.

Una pelotita o una tirita son sencillos juguetes que puedes emplear para compartir conmigo

5.- Los gatos nos caracterizamos por lo aseados que somos, necesitamos que nos destines un recipiente, una ponchera… con arena para gatos (es lo mejor), pero como es tan cara puedes usar aserrín que venden por kilos en aserraderos y en tiendas para animales… también sirve papel periódico porque es absorbente. Esta caja debes asearla diario, hasta dos veces al día, saca las heces porque me puedo ensuciar y no me gusta entrara allí si está feo…. y puedo entonces buscar otro sitio para hacerlo y te vas a enojar y me vas a decir cochino…. cuando el responsable de que eso esté aseado eres tú, humano.

6.- Si no tengo apetito y dejo la comida, es necesario que me lleves al veterinario. Cuando dejamos de comer podemos manifestar que algo no anda bien. Debemos ser desparasitados cada seis meses y por supuesto, debes velar por nuestra vacunación anual, especialmente si estamos en espacios donde tenemos contacto con otros animalitos