Alana tenía dos meses y mi papá tenía que viajar, entonces me pidió que se la cuidara mientras él regresaba. Es que estaba muy pequeña. Papá regresó, pero yo no se la devolví. Me encariñé con ella. Ya han pasado 9 años.

Siempre ha sido muy sana, ha sido tan consentida que es malcriada ¿pero quién la crió? Jajaja es rebelde, mi cama es su cama, mi almohada es suya. Su debilidad, es su pelota y tocarle debajo de la pata. No le gusta.

