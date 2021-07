Amor con acción es la premisa de la rescatista Odry Preciados para ayudar a los animales

Odry Preciados es una rescatista apasionada por el amor a los animales. Confiesa que desde muy niña surgió ese interés desinteresado por las diferentes formas de vida y cree fervientemente que ese amor por la naturaleza en general es innato, lo cual la llevó a escudriñar el vínculo que tienen los animales con el bienestar de los seres humanos y afirma que “siempre se es mejor persona cuando convivimos y sabemos amar y respetar a todos los seres vivos”.

Pero su amor no es pasivo, no es solo una espectadora más que se queda indiferente ante el maltrato, la desidia, el abandono, por lo que su premisa es que el amor debe estar acompañado de la acción. Su amor hacia los más vulnerables es proactivo, constante, decidido. Tanto que con amistades y demás activistas pro animalistas ha realizado campañas de salud y atención integral para peludos en situación de calle.

“Hemos coordinado jornadas de recolección de insumos para refugios, jornadas de vacunación, jornadas de esterilización y desparasitación, jornadas de baño y peluquería para perritos en condiciones terribles, jornadas de adopción. Todo esto de la mano con médicos veterinarios”, detalla esta proteccionista farmacéutica de profesión.

“Si unos pueden, todos podemos. Solo que están los que quieren que el mundo cambie sin mover un dedo para lograrlo” alega. Está convencida que los cambios empiezan desde las buenas acciones, el compromiso “y la voluntad de hacer“, destaca, haciendo énfasis en la necesidad de ejecutar acciones, desde el corazón con amor, con ganas de cambiar conciencias.

La animalista considera indispensable amar y respetar todas las formas de vida

Aprender, para compartir lo aprendido.

Llevada por ese ideal de ayudar a los animales y motivar a más seres humanos a unirse a esta causa, Odry decidió abrir la cuenta @odryanimals, un espacio en Instagram donde publica diversos temas de interés animal, conocimiento que fue adquiriendo a medida que ampliaba su experiencia como proteccionista. “El conocimiento es para compartirlo porque ayudas y al mismo tiempo contribuyes al cambio positivo de la sociedad”, sostiene.

Considera que aunque en la ciudadanía hay mayor sensibilización y conciencia en materia de bienestar y rechazo al maltrati animal aún falta mucho por hacer. “Las leyes deben priorizar la igualdad de todas las formas de vida. El día en que entendamos que toda vida tiene el mismo valor, comenzarán los grandes cambios, llevando esto a términos legales la penalización por maltrato animal”.

Por otra parte, Odry recalca que no solo aprecia, admira y defiende a los animales de compañía, también es fiel amante de los animales silvestres y defiende su derecho a preservarlos en su ambiente natural. Por ello cuestiona severamente la compra y el tráfico ilegal de estas especies. “Hay que comprender que el tráfico ilícito de fauna silvestre lo mantiene únicamente la compra ilegal. No hay que comprar estos animales ni porque sintamos lástima de ellos, sino igual estaremos contribuyendo con este comercio. Si no existe la compra, no existe la venta”, subraya.

De igual manera recomienda sumarse a la iniciativa de ayudar a los seres vivos y a defender la vida de todas las especies, “Porque una de las mejores maneras de garantizar el bienestar de la vida es la consciencia social. Respetando, cuidando, preservando cualquier vida y a nuestra madre tierra, vamos a ir evolucionando como mejores seres humanos”, asegura.

De la calle a un hogar feliz

Cuando le consultamos por sus animales de compañía se anima a relatarnos sus historias. “No puedo vivir sin ellos, la verdad no recuerdo ni una sola vez desde pequeña no haber tenido animales conmigo, siempre se es mejor persona cuando convivimos y sabemos amar y respetar a los animales”, responde como una buena mamá gatuna y perruna.

A la vida de Odry llegaron en diferentes momentos sus cuatro compañeros peludos. Bobby, Elvis Presley, Criptón y La Nené que fueron rescatados de circunstancias muy difíciles, en el que predominaba el abandono y el sufrimiento.

“Bobby es un perro que vivía con una señora que viajaba mucho. Lo encerraban en un baño solo y con poco alimento. Para sobrevivir, comía sus heces y su orina”, recuerda muy triste su rescatista. Esto conllevó a que luego de ser adoptado por Odry, tuviera que someterlo a un continuo tratamiento médico para salvarle la vida. “Sufría de trastornos gastrointestinales, cistitis y colitis aguda”.

Bobby hoy después de ocho años, superó su pasado y es el mayor de sus cuatro hermanos.

Luego llegó Elvis Presley en forma de gatico abandonado. Recuerda Odry que cuando lo consiguió estaba flacucho, lleno de pulgas y desorientado en una calle de la ciudad. “Me cabía en la mano, estaba flaquito, hambriento, deshidratado y pulgosito, no había comido en varios días”, recuerda.

Cuando lo consiguió estaba flacucho y desorientado en una calle de la ciudad.

Ella y su esposo no pudieron resistirse a tenderle una mano y el gato como si los conociera de toda la vida, se subió a su carro y desde ese día lo volvió su lugar favorito para dormir. “A ese gatico le encanta pasear y siempre va muy alegre en el carro, no le teme”, comenta.



Elvys Presley, antes y después de ser rescatado

Y como un gato siempre trae a otro gato, en uno de sus tantos rescates, Odry le dio hogar temporal a una pequeña gatita, que se encontraba en situación de calle junto con sus demás hermanitos. Elvys Presley al verla quedó cautivado y fue entonces cuando decidieron que formara parte de la familia.



La Nena tiene dos meses, es la más pequeña de la manada de Odry

Y el último pero no menos importante en la vida de Odry, es Criptón, un cachorro de 5 meses. Este pequeñín si fue escogido por la rescatistas, que en ese momento estaba abierta a la posibilidad de adoptar un nuevo peludo para completar su manada. “Quería un perrito pequeño porque yo viajo mucho y siempre me llevo a mi manada, no me gusta dejarlos vamos juntos de viaje”

A Criptón le encanta viajar en auto, con sus tres hermanos peludos y sus humanos

“Creo que todos en su vida deberían tener un perro y un gato, dos experiencias distintas diferentes. El amor incondicional de un perro frente a la energía que proporciona un gato con su particular amor incondicional, son momentos diferentes pero que vale la pena vivirlas”, comenta.

Para seguir de cerca la labor que emprende esta animalista, está la cuenta instagram @odryanimals Allí comparte información sobre jornadas de salud, atención de casos, publicación de adopciones, extravíos, campañas de sensibilización y demás temas de interés en materia animal. Considera que las redes sociales han aportado mucho a la concienciación de las personas respecto a la relación con los animales.

“La cuenta @odryanimals comenzó como lo que es actualmente mostrar lo que amo y el amor se demuestra con acciones compartiendo mis vivencias con los animales, tanto en el cuidado como en rescates y me gusta compartir los conocimientos que tenga sobre el cuidado y salud de los mismos, ya que para ayudar se debe partir desde el inicio ¿cómo puedo ayudar ? para ayudar se debe saber, los conocimientos se comparten y es muy satisfactorio ver qué lo poco que sabes lo compartes y ves cómo contribuyes en los cambios, porque ves los resultados”.